– Vi kan rett og slett ikke fortsette på denne måten

– For egen del mener jeg vi må skjerme de som er mest utsatt, og deretter gradvis ta hverdagen tilbake. Legemiddelindustrien og relaterte miljøer mener de vil ha en vaksine innen ett til to år. Det sier seg selv at verdenssamfunnet ikke kan stoppe opp så lenge. Det vil kunne få helt uante konsekvenser, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

Tall fra finansdepartementet, som TV 2 omtalte mandag, viser at regjeringen nå anslår nå at budsjettbalansen er svekket med hele 196 milliarder kroner. Tallene gjelder dersom krisen varer i to måneder.

Med myndighetenes strategi om å slå ned og undertrykke viruset, er en rekke strenge tiltak innført som rammer norsk økonomi.

Folkehelseinstituttet har også vært klare på at tiltakene fører med seg store utfordringer:

«De kontaktreduserende tiltakene må trolig være svært omfattende og kanskje vare svært lenge (til vaksine eller andre tiltak er tilgjengelige). Flere av tiltakene kan få store negative ringvirkninger for individ, særlig andre grupper av syke, virksomheter og samfunn.», advarer FHI i sin risikorapport.

– 100-talls millioner arbeidsledige

Tybring-Gjedde, som ønsker en ny norsk strategi, sier at hvis tiltakene videreføres, vil det føre til en nedsmelting av den globale økonomien.

Dersom verdens ledende økonomier viderefører dagens tiltak til pandemien er stanset eller til man har funnet en vaksine vil det føre til en kraftig nedsmelting av den globale økonomien. Det vil igjen føre til en industridød verden ikke har sett tidligere. Det vil kunne gjøre 100 talls millioner arbeidsledige, eiendomsmarkedet vil rase, folk vil oppleve å gå personlig konkurs, banker vil gå overende og børser vil kollapse, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

BEKYMRET: Christian Tybring-Gjedde. Foto: Ole Berg-rusten

– Kan rett og slett ikke fortsette

Han mener samfunnet må fokusere på å skjerme og hjelpe de som har størst risiko for å bli alvorlig syke.

– Jeg er veldig bekymret for utsiktene til norsk og global økonomi. Jeg forstår selvsagt at verden må forsøke å begrense og etterhvert stanse Covid-19, men vi kan rett og slett ikke fortsette på denne måten. Vi er etterhvert helt nødt til å vurdere totaliteten i dette. Se kostnad opp mot effekt. Argumentet om at vi setter helse først blir for enkelt.

Støre: – En vanskelig debatt

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier debatten om de negative konsekvensene av tiltakene er vanskelig, men reell.

ALVORLIG SITUASJON: Ap-leder Jonas Gahr Støre erkjenner at den økonomiske situasjonen er et krevende spørsmål. Foto: Stian Lysberg Solum

– Debatten er vanskelig og den er reell. Jeg mener at det er litt tidlig å trekke konklusjoner av det når et land utsettes for smitte på denne måten, når et helsevesen utsettes for en voldsom belastning, skal vi begrense og bekjempe det. Da i en tidlig fase vet vi ikke fullt ut konsekvensene av smittespredningen. Nå skal regjeringen vurdere dette før påske, jeg vil avvente den vurderingen. Det vanskeligste ligger foran oss, at den smitten vil føre til flere syke og flere innleggelser. Det er et samfunns ansvar å hindre at helsevesenet bryter sammen.