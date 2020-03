Koronaviruset har om mulig gjort forholdet mellom tidligere Barcelona-spiller Maxi López og Wanda Nara enda mer betent.

Ekskona ble i 2013 rappet av den tidligere kameraten og landsmannen Mauro Icardi, som spilte med Maxi López i Sampdoria. Året etter sto bryllupet til Wanda Nara og Icardi, som også tatoverte de tre barna fra konas forrige ekteskap på armen. Det har vært sportens villeste trekantdrama siden.

Nå koker det igjen rundt Wanda Nara og Maxi López. Den nåværende Crotone-spilleren har gått til angrep på ekskona på sosiale medier etter at hun tok med seg barna fra Paris – der Icardi spiller for PSG – til familiens hus ved Comosjøen i Italia.

– Jeg vil gjerne vite etter hvilke kriterier du bryter karantenen til en global pandemi, der alle blir bedt om ikke å gå ut, og utsetter barna våre for en tur fra et land til et annet. Du reiser til episenteret av smitten (Lombardia) i Italia uten konsekvenser, skriver Maxi López.

Mer enn 10.000 mennesker har så langt dødd av koronaviruset i Italia.

– Hva går gjennom hodet ditt i disse øyeblikkene når det aller helligste du har er helsen til dine barn? Jeg er indignert over at du ikke er klar over det. Hvis du ikke ønsker å gjøre det for det selv, gjør det for de andre, for du er mor til fem barn, men du ser ikke ut til å bry deg, skriver Maxi López.

Wanda Nara har så langt ikke svart på eksmannens angrep. Etter at Maxi López delte innlegget har hun delt to bilder på Instagram av barna.

I et Instagram-innlegg fredag skrev Maxi López om savnet av barna. Han kom samtidig med en klar beskjed til ekskona om å gi telefonene tilbake til deres tre felles barn, slik at de kan snakke sammen i en vanskelig stund.