Helt ferske anslag fra regjeringen viser at håndteringen av krisen kommer til å bli langt mer kostbar enn for få dager siden.

Fredag anslo regjeringen at budsjettbalansen ville bli svekket med 137 milliarder kroner. Nye beregninger utført i helgen viser at at tallet har økt med hele 60 milliarder, slik at den samlede balansen nå er svekket med 196 milliarder kroner.

– Automatiske stabilisatorer svekker budsjettet med nær 60 milliarder kroner. Samlet sett innebærer dette en svekkelse av den oljekorrigerte budsjettbalansen med 196 milliarder kroner, skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget.



Mandag formiddag møtte han i finanskomiteen, hvor han forklarte økningen med at flere av tiltakene ikke var kostnadsberegnet før helgen.

Alle anslagene er basert på at krisen varer i to måneder og at øknomien deretter vender tilbake til en mer normal situasjon.

Motvirke inntektsbortfal for bedrifter 30,7 mrd

Motvike inntektsbortfall for personmer 20,8 mrd

Tiltak for sektorer med kritiske samfunnsoppgaver 1,1 mrd

Øvrige kompensasjonsordninger 5,5 mrd

Luftsfartssektoren 8,7 mrd

Statlig lånegarantiordning via bankene 10,0 mrd

Kontantstøtteordning til bedriftene 50,0

Kompensasjon for skattesvikt og merutgifter i kommunene, akutte helesetiltak og NAV 10 mrd

Reduserte skatteinntekter 37 mrd

Økte utgifter til dagpenger 18 mrd

Økte utgifter til sykepenger og arbeidsavklaringspenger 4 mrd

Dette betyr at deen oljekorrigerte budsjettbalansen svekkes dewrmed med 6,6 prosent av BNP fdor fastlands-Norge. Uttaket av oljefondet øker med 1,4 prosentenheter til 3,9 prosent.

I brevet fra Finansdeopartementet heter det at dersom situasjonen forlenges ut over to måender, vil det medføre en månedlig merkostnad på 57 milliarder.

