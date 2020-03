Plutselig ble den koselige teltturen avbrutt av en hissig skapning: – Han jaget oss!

Natt til søndag reiste Oda Haviken (25) og Jan Christian Marheim (27) fra Kongsberg, på telttur i Finnemarka. Turen skulle i utgangspunktet være en hyggelig utflukt, i friske naturomgivelser.

Og friskt ble det, til gangs.

Det unge paret hadde funnet seg til rette på en fin topp, fyrt opp bål og begynt å lage middag, da de plutselig hørte lyder bak seg.

Der sto det en stor tiur og freste mot dem.

– Mens vi drev og hugde ved og bråkte og styret, så sto den plutselig bak oss og lagde lyder. Den kom bare nærmere og nærmere og virket ikke redd for oss i det hele tatt, sier Haviken til TV 2.

UT PÅ TUR, ALDRI SUR: Oda Haviken (25) og Jan Christian Marheim (27) ler av møtet med den sinte storfuglen. Foto: Privat.

Hissig og pågående

Paret forteller at de først synes det var mest gøy og spennende at de fikk så nær kontakt med den store fuglen. Det endret seg etterhvert.

– Så måtte vi jo rygge litt bakover, for den kom hele tiden nærmere. Etter hvert skjønte vi at den ikke kom til å stikke av i det hele tatt, så vi prøvde å lage mye lyd, og løpe mot den for at den skulle bli redd og stikke avgårde. Men det var ingenting som funket, ler 25-åringen og legger til:

– Vi ble bare jaget selv i stedet!

Skremt av hodelykt

Etter cirka 1,5 time med forsøk på å skremme vekk den uredde sinnataggen, begynte det å bli mørkt.

NÆRGÅENDE: Den store tiuren var ikke mye redd, og kom helt inntil campen. Foto: Privat.

På et tidspunkt jagde fuglen dem inn i teltet, og spankulerte rundt for å passe på at de ikke kom seg ut. Til slutt fant de en måte å få fred på – i noen timer.

– Vi tok frem hodelykten, og det likte den ikke så da forsvant den, sier Haviken som samtidig forteller at de hørte den i nærheten av teltet hele natten.

– Ja, den satt i noen trær i nærheten og passet litt på, men den var ikke så pågående da, forteller Marheim.

Kom tilbake neste dag

På morgenen hadde de akkurat rukket å ta første smak av morgenkaffen før de fikk besøk på nytt. Og denne gangen mente visst tiuren alvor.

VAKT-FUGL: Tiuren gikk flere runder rundt teltet og passet på. Foto: Privat.

– Da var den mer sinna enn dagen før, for da løp den etter oss hele tiden så vi måtte flytte oss, sier 25-åringen og legger til:

– Den skydde jo ingenting, vi prøvde å brøle og alt, men den var ikke redd for noen ting. Så vi måtte faktisk flytte oss.

Til slutt fikk de en liten pause, stor nok til at de rakk å pakke sammen tingene sine og komme seg vekk fra området, som de i ettertid har døpt «Tiurtoppen».

Selv har de ingen planer om å komme tilbake til «Tiurtoppen» på en stund, men har inspirert andre.