Regjeringen varslet forrige uke at de vil opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Fredag sa finansminister Sanner at ordningen ville koste 10 til 20 milliarder kroner per måned.

Nå viser beregninger at kostnaden blir minst 20 milliarder i måneden. Det er fire ganger mer enn hva de siste årene er blitt flyttet når Stortinget har behandlet et helt statsbudsjett.

Det vil si opp mot 50 milliarder kroner frem til utløpet av mai. Deretter vil det koste 20 milliarder kroner i måneden om det blir nødvendig å forlenge ordningen.

I et brev fra finansministeren til Stortinget, som TV 2 har lest, heter det at anslagene fortsatt er usikre og blir oppdatert i et dokument som legges frem fredag.

Mer til kommunene

I brevet fremkommer det videre at utgifter til kommuner, helsesektoren og Nav har fått ekstrautgifter på rundt 10 milliarder kroner.

Torsdag fortalte TV 2 at beregningene til departementet viste at helseforetakene vil ha behov for 6 milliarder som følge av økte kostnader og bortfall av inntekter på planlagte behandlinger.

De økte ut utgiftene knytter seg til skattesvikt og ekstrautgifter i forbindelse med virusutbruddet.

Departementet skriver i brevet at det er mest hensiktsmessig å komme tilbake hvor store ekstrautgiftene blir når de legger frem revidert nasjonalbudsjett i mai

Anslag: Norge taper 196 milliarder

I tillegg til de økte utgiftene anslår regjeringen at den såkalte oljekorrigerte budsjettbalansen, altså statens underskudd, øker med 196 milliarder kroner.

Anslagene er basert på at den akutte krisen varer i to måneder og at økonomien deretter vender tilbake.

Saken oppdateres.