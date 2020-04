Det var tilløp til landesorg da Toyota HiAce forsvant tilbake i 2012. Det var også tilløp til panikk for å sikre seg de siste eksemplarene av den trofaste varebil-sliteren blant kundene.

Ryktene gikk om at biler ble kjøpt opp og "satt på vent" for senere bruk - når dagens utgave en eller annen gang ble utslitt.

Bilen vil ikke bli erstattet, het det den gangen fra Toyota. Det stemte - i alle fall nesten. HiAce ble etter hvert fulgt opp av langt mer moderne Toyota Proace i Europa.

Norges mest solgte i 30 år

I løpet av de 38 årene HiAce ble solgt i Norge, var den årets mest solgte varebil hele 30 ganger og har seks andreplasser i samme øvelsen. Det er nesten ikke til å tro.

Over 110.000 eksemplarer fant veien til Norge i disse årene. Det var nye og strengere krav til eksosutslipp som til slutt ble spikeren i kistelokket for HiAce.

Det har skjedd endel med Hiace-designet gjennom årene, men varebil-faktoren er naturligvis fortsatt høy.

Mange varianter

Men Toyota HiAce lever fortsatt i aller beste velgående og er en stor suksess mange steder rundt om i verden.

Til nå er det solgt godt over 6 millioner Hiace i 150 forskjellige land over hele verden. Den nåværende generasjonen av billegenden selges i hovedsak i Asia, Midtøsten, Afrika, Mexico og Latin-Amerika.

En helt ny generasjon av bilen dukket opp i fjor. I kjent stil i mange varianter. Lang og kort, med høyt og lavt tak om med ulike motorer.

Hoveddrivkilden er nå en 3,5-liter V6 bensinmotor på 277 (!) hestekrefter, men man kan også få den med en 2,8-liters dieselmaskin på enten, 154, 161 eller 174 hestekrefter. Du får den enten med 6-trinns manuell girkasse, eller med 6-trinns automat.

I kjent stil finnes Hiace i mange varianter. Dette er en minibuss.

Den leveres som varebil, personbil og som minibuss og er tilgjengelig i fem ulike utstyrsvarianter. Fra helt, helt enkel til ganske så luksuriøs.

Eksotisk innslag på ferie

Bilen har frontmotor og bakhjulsdrift. Etter det vi erfarer er den ikke tilgjengelig med firehjulsdrift.

Grunnene til at denne ikke kommer til Europa er nok både flere og sammensatte. Men motorene tilfredsstiller ikke de ny og strengere Euro6-kravene. Det samme gjelder kollisjonssikkerheten. I brosjyren for 2020-utgaven gjøres det nå et stort nummer ut av at bilen har to airbager – på både fører og passasjerplass.

Stor motor og bakhjulsdrift er heller ikke nødvendigvis noen vinnerkombinasjon på snødekte og glatte vinterveier. Så kanskje er det greit at vi ikke har den her.

Så får Hiace heller være et morsomt innslag på ferieturer til eksotiske steder heretter.

