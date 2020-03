Smakfull vegetarmat til påske

Pestosnurrer:

La ovnen være på 225 grader, over og undervarme

Hjemmelaget pesto:

Kjør alle ingredienser i en blender eller bruk en stavmikser for å blande alt godt, smak til med salt og pepper. Husk at osten også er salt, så pestoen bør ikke være alt for salt.

Slik fletter du:

Ha deigen på et bakepapir. Del i tre like lange emner på langs. Smør ca 3 ss pesto i midten på hvert av emnene, la det være igjen et par cm til endene i alle retninger. Strø litt revet ost i midten, på pestoen. Rull så hvert av emnene sammen på langs, klem litt sammen der endene møtes og legg dem med skjøten ned. Nå skal du ha tre lange, tynne ruller med deig. Fest de tre rullene sammen i toppen ved å trykke endene sammen.

Bruk en skarp liten kniv og snitt hull på midten av det første laget av deig nedover hele rullen. Flett så rullene sammen, og fest til slutt endene sammen, på samme måte som i toppen. Det kan være litt utfordrende å få flettet uten at osten faller ut, men bare bruk tid og klem emnene litt sammen underveis, så går det fint. Trykk fletten litt sammen så den blir litt kortere og tettere. La pestofletten gjerne hvile litt i romtemperatur før steking.

Pensle fletten med litt olje, plantemelk eller vispet egg, stek i ovnen i 15–17 minutter til den er gyllen og osten bobler ut av hullene.