Det viser nye data fra Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

Ifølge Folkehelseinsituttet er tungtrafikk hovedkilden til nitrogendioksid. Gassen er helseskadelig, og kan føre til nedsatt lungefunksjon, i tillegg til å forverre både astma og bronkitt.

Reuters skriver at over 400.000 personer dør hvert år som følge av luftforurensning i Europa.

Henk Eskes, fra Det nasjonale nederlandske meteorologiske institutt (KNMI) forklarer at innholdet nitrogendioksid i luften varierer fra dag til dag, avhengig av været. Han tror likevel at instituttet kan være sikre på at luftforurensningen har blitt redusert.

– Gjennom å kombinere data fra en bestemt tidsperiode, 10 dager i dette tilfellet, blir den meteorologiske variasjonen delvis gjennomsnittlig og vi begynner å se virkningen av endringer som følge av menneskelig aktivitet. sier Eskes.

Markante endringer

KNMI har valgt ut perioden 14. mars til 25. mars.

Bilder tatt via Copernicus sentinel-5P-satelitten viser hvordan utslippet av den helseskadelige gassen nitrogendioksid har blitt redusert i flere europeiske land. De røde områdene markerer forekomsten av nitrogendioksiden i luften.

FRANKRIKE: I Paris og i de sørlige delene av Tyskland synes også endringene i utslippene. Foto: ESA

Claus Zehner fra ESA leder arbeidet med Copernicus Sentinel-5P-satelitten.

– De spesielle egenskapene til satellitten, med sin høye oppløsning og nøyaktige evne til å observere sporingsgasser, gir oss muligheten til å gjennomføre disse unike målingene av luftforurensningen fra verdensrommet, sier Zehner.

Endringer også i Norge

TV 2 har tidligere skrevet om at nedgangen i utslippet av nitrogendioksid også har blitt lagt merke til i Norge.

Fredag 13. mars viste tall fra Veivesenets automatiske trafikktellinger en trafikknedgang på rundt 20 prosent i morgenrushet på veiene ut og inn av Oslo og i Oslo, sammenliknet med de tre fredagene foregående uker.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har beregnet at utslippene fra tungtrafikken i Norge er redusert med mellom 20 og 40 prosent, siden korona-tiltakene ble satt i verk.

ITALIA: Italia er landet i Europa som var først ute med reiserestriksjoner. Det har bidratt til mindre luftforurensning. Foto: ESA

– Koronatiltakene har absolutt hatt en stor effekt. Redusert trafikk i hele transportsektoren gjør at utslippene går ned, sier kommunikasjonsdirektør Christine Forsetlund Solbakken i NILU til TV 2.

– Hva betyr dette?

– Enhver reduksjon i luftforurensningen vil gi helsegevinst for de som bor i og rundt norske byer, så det er positivt, men vi kan jo ikke si hvor lenge det vil vare, påpeker Solbakken til TV 2.