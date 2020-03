Denne pollensesongen kan det bli vanskelig å skille om man er plaget av allergi, eller om det er en mer alvorlig sykdom på ferde.

– Vi får mange henvendelser, og det er mye bekymringer rundt dette, forteller Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i Norges astma- og allergiforbund, til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Noen forskjeller

Symptomene på at man er smittet av koronaviruset er blant annet sår hals, hoste og noen får pustevansker. Birstrup forteller at symptomer på pollenallergi hovedsaklig sitter i øyne og nesen.

– Du er rød i øynene, det klør i øynene og i nesa, du nyser mye og får kanskje mer øvre luftveisbesvær, sier Bistrup.

Hun forklarer at korona kjennetegnes oftere med besvær lenger ned i lungene. I tillegg påpeker Bistrup at feber kan være en god indikasjon på om det er korona eller allergi.

– Man får ikke i noe særlig grad feber av pollenallergi.

– Følg med på pollenvarselet

Det at symptomene på koronaviruset kan komme gradvis er noe av det som er utfordrende når man skal skille viruset og allergi.

– Vet du at du har pollenallergi så må man begynne å kjenne litt etter og følge med på pollenvarslingen, sier Bistrup.

Pollenallergi er noe som kommer igjen år etter år.

– De fleste pollenallergikere er nok ganske erfarne og greier å kjenne lusa på gangen, forteller hun.

Er man i det minste tvil om plagene man har, påpeker Bistrup at man skal følge folkehelseinstituttets råd og være hjemme til man er symptomfri.

Informer de rundt deg

Norges astma- og allergiforbund oppfordrer allergikere til er å starte tidlig med å ta allergimedisinene sine.

– Hvis man tar antihistaminer, øyedråper og nesespray, og blir bra av det, så er det en veldig sterk indikasjon på at det kun er allergi, sier Bistrup.

Norges astma- og allergiforbund har en rådgivningstjeneste, og Bistrup forteller at de får flere henvendelser fra folk som er redde for at allergiplagene skal bli oppfattet som koronavirus.

– Det er kjempeviktig at man informerer omgivelsene sine, tar allergimedisiner og følger med på pollenvarslingen, forteller hun.

Bistrup tror at ved å be pollenallergikere om å holde seg hjemme vil gjøre det enda vanskeligere å holde samfunnet i gang. Dette er fordi det er omtrent én million nordmenn som har pollenallergi.

De dagene det er veldig mye spredning bør man være mindre ute, og holde seg hjemme for å ikke få for mye plager.