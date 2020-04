Dette er bøkene du bør lese i påsken

– Men nå gjelder det å overleve det virkelige livet for mange. Og jeg bøyer meg i støvet for alle som gjør en viktig innsats for andre nå. Krimheltene får vike for de virkelige heltene, skryter Lindell.

Nye og gamle

– Når det gjelder krimsjangeren, kan det jo fort bli de samme forfatterne som går igjen, år etter år. Men i år har vi et par nye godbiter som peker seg ut til å bli årets store påskekrim, forteller Ole Bjerkebakke hos Cappelen Damm.

Han trekker frem navn som Alex Michaelides og Oyinkan Braithwaite.

I tillegg til krim for eldre, nevner Raymond Vik fra Kagge Forlag boken «Mysteriet med trusselmeldingene» av Hanne Kristin Rohde.

– Rohde er den eneste forfatteren med politierfaring som tar tak i utfordringer som de unge står overfor i dag, bl.a. nakenbildedeling, netthets, blikking og dyrevern. «Mysteriet med trusselmeldingene» handler om hets og trusler unge ofte opplever i vår digitale verden, og hvordan barn og voksne håndterer dette, forteller han.

Vi har hørt med forlagene, bokbutikker og lest både norske og internasjonale anmeldelser, og endt opp med følgende 15 anbefalinger:

«Spion og forræder» av Ben Macintyre

(Foto: Kagge Forlag)

Den sovjetiske KGB-spionen Oleg Gordijevskij jobbet i det skjulte for britiske MI6. Som en av den kalde krigens viktigste dobbeltagenter lekket han informasjon som førte til arrestasjonen av de norske spionene Gunvor Galtung Hovig og Arne Treholt. Livet hans er som en spionroman: oppvokst i en KGB-familie var spionasje hans naturlige karrierevalg. Som dyktig KGB-mann på overflaten ble han KGBs fremste mann i London, samtidig som han lekket til britene i det skjulte. Et dobbeltspill varer sjelden evig, og snart brant det under føttene hans. Kunne han klare å hoppe av til Vesten før arrestasjon og en sikker død ventet ham? Boken har fått knallanmeldelser, med både seksere og femmere på terningen. Anmelderne har blant omtalt boken som «knivskarp fortellerkunst» og at «en bedre fremstilling av spiontilværelsen kan knapt tenkes.»

«Djevelens yngel» av Myriam H. Bjerkli

(FOTO: Capitana)

Bjerkli debuterte i krimsjangeren i 2007, og det er spesielt forfatterens stil, som ligger helt i skjæringspunktet mellom det ekstremt ubehagelige, men likevel fengslende, som har truffet en nerve hos krimelskere. Ni år gamle Eivind blir kidnappet av en kvinne midt i Sandefjord sentrum, samme dag som 17 år gamle Tobias forsvinner under en sykkeltur i Kodal. Politiførstebetjent Håkon Haakonsen fokuserer først og fremst på Eivinds forsvinning. Hvem vil kidnappe en ni år gammel gutt? Da han etter hvert får mistanke om at kidnapperen er guttens halvsøster, Mari, som forsvant for mange år siden, blir det enda mer uforståelig. Hvorfor har hun kommet tilbake og tatt med seg lillebroren sin? Da sykkelen til Tobias blir funnet, skjønner Håkon at heller ikke Tobias har forsvunnet frivillig. Noe har skjedd ham, men det finnes ingen spor. Midt i kaoset får Håkon også en drapssak i hendene. Har de tre sakene noen sammenheng? «Djevelens yngel» er den tredje boken i Kodal-triologien, men bøkene kan leses frittstående.

«Natt» av Bernard Minier

(FOTO: Aschehoug)

Det er natt og storm i Nordsjøen. Helikopteret som frakter kriminalbetjent Kirsten Nygaard til oljeplattformen, ristes av de harde vindkastene. Den norske betjenten etterforsker mordet på en av offshorebasens teknikere. Under oppropet om bord mangler én mann. I kahytten hans oppdager Kirsten Nygaard en bunke fotografier og noen dager senere har disse bildene brakt henne til Frankrike og Martin Servaz. Den savnede heter Julian Hirtmann, en seriemorder Servaz har jaktet i en årrekke og det underlige er at Servaz selv er avbildet på flere av fotografiene man har funnet. Minier er en mester til å holde på spenningen og skriver til tider så godt at man nesten blir redd. Deler av handlingen i denne boken er lagt til Bergen, og anmelderne hevder at «spenningen nesten vil gi deg hjertestans».

«Påskekrim 2020»

(FOTO: Capitana)

Denne boken består av 15 kriminalnoveller med bidrag fra flere av landets fremste krimforfattere. Her kan du lese noveller fra Jørn Lier Horst, Jørgen Jæger, Karin Fossum, Anne B. Ragde, Erik M. Sele, Eystein Hanssen, Katrine Engberg, Knut Nærum, Maurits Hansen, Merete Junker, Myriam H. Bjerkli, Richard Macker, Steffen Johanssen, Thomas Enger og Tom Egeland.

«Påskekrim 2020» har allerede plassert seg på Bokhandlerforeningen sin bestselgerliste for skjønnlitteratur, og kan fort bli en påskefavoritt for mange.

Dette er en perfekt bok å ha med seg i sekken på påskefjellet.

«Sløve hester» av Mick Herron

(FOTO: Aschehoug)

Boken kaster oss rett inn i et nervepirrende terrorscenario: Den unge MI5-feltagenten River Cartwright er på King's Cross stasjon, hvor han skal finne og pågripe en mistenkt selvmordsbomber. Ifølge instruksen er bomberen fra Midtøsten, iført hvit t-skjorte under blå skjorte. River og de andre agentene finner mannen som passer beskrivelsen, men han er ingen selvmordsbomber.

Plutselig blir River usikker: hvit t-skjorte under blå skjorte, eller blå t-skjorte under hvit skjorte? Sløve hester er første bok i serien om Slough House, avdelingen hvor MI5-agenter blir omplassert etter å ha begått utilgivelige tjenestefeil eller på annet vis tabbet seg ut.

Anmelderne har vært fra seg av begeistring, trillet femmere på terningen og strødd om seg med lovord.

«Vinterland» av Faber & Pedersen

(FOTO: Aschehoug)

Det er lille julaften. Signe Kristiansen, etterforskningsleder ved Københavns drapsavsnitt, blir oppringt av sjefen. Ferien er avlyst: Det har vært en enorm eksplosjon ved julemarkedet på Kongens Nytorv. 19 personer er drept, mange flere skadd. Danmark er rystet, og alle kluter settes til for å finne ut hva som har skjedd og hvem som står bak.

Den tidligere stjernepolitimannen Martin Juncker, Signes gamle mentor, har etter en grov tjenestefeil blitt flyttet langt ut i provinsen. Her bor han hos sin stadig mer demente far, og fått ansvaret for å lede den nyopprettede lille politiavdelingen. Det burde være udramatisk, helt til en spektakulær drapssak havner på hans bord.

Ny dansk krimduo-suksess som blir beskrevet som «fremragende» og «kald, kynisk og blodig».

«Dukken» av Yrsa Sigurdardottir

(FOTO: Kagge Forlag)

Ingen selger mer bøker enn Sigurdardottir på Island, og hun er også populær i Norge. En gammel dukke, dekket av rur, følger med fangsten i et fiskenett. Samme kveld blir kvinnen som tok med dukken hjem, funnet død. Fem år senere flyter rester av kroppsdeler til havets overflate. Identifiseringen av kroppsdelene er vanskeligere enn antatt, og samtidig blir politimannen Huldar involvert i etterforskingen av drapet på en uteligger. Psykologen Freyja dras inn i undersøkelsene etter anklager om overgrep på en barnevernsinstitusjon. Sakene viser seg å være knyttet sammen av et vitne, som ingen kan finne: jenta som fikk moren sin til å plukke opp dukken fra havet. «Nordens beste krimforfatter» og «godt, velskrevet og spennende» skriver anmelderne.

«Halvmorderen» av Håkan Nesser

(FOTO: Gyldendal)

Tidligere nevnt som Jørn Lier Horst sin bok for påsken. Adalbert Hanzon er 73 år da han bestemmer seg for å skrive sin selvbiografi. Ideen kommer naturligvis ikke ut av intet. Årsaken er at han har sett en kvinne på apoteket og tror han kjenner henne igjen. Den aldrende mannen ser tilbake på livet som kanskje ikke var så mye å glede seg over. Han nyter friheten etter en lang fengselsstraff, dømt for en forbrytelse han selv ikke var til stede under. Hvis kvinnen han så på apoteket er den han tror, kan saken kanskje få sin oppklaring. De eneste som kan hjelpe ham med å finne ut hva som skjedde for et halvt århundre siden, er irriterende nok hans småsinte nabo Henry samt en prateglad kusine som prøver å tvinge ham til å mosjonere. Boken omtales som en fornøyelig spenningsroman der mord, skam, skyld og kjærlighet er ingrediensene. Anmelderne liker den også, og ga boken femmere og seksere.

«Den tause pasienten» av Alex Michaelides

(FOTO: Cappelen Damm)

Boken har fått strålende kritikker og blitt en farsott verden over. Også her hjemme har den fått svært gode anmeldelser og bergtatt lesere over hele landet som har sørget for at den har holdt seg på toppen av bestselgerlistene siden den kom ut.

I «Den tause pasienten» følger vi psykoterapeuten Theo som er besatt av å få den drapsdømte pasienten Alicia Berenson til å snakke. Hun har vært taus siden hun seks år tidligere helt ut av det blå skjøt sin ektemann fem ganger i ansiktet.

Michaelides debuterer med denne boken, som har ligget 27 uker på toppen av New York Times sin bestselgerliste.

«Hvit død» av Robert Galbraith

(FOTO: Cappelen Damm)

En plaget ung mann ved navn Billy ankommer privatdetektiv Cormoran Strikes kontor. Billy ber om hjelp til å etterforske en forbrytelse han mener han var vitne til som barn. Han virker svært desorientert, men likevel er det noe ærlig og oppriktig med Billy og hans historie, synes Strike. Før han får stilt flere spørsmål, styrter Billy panisk ut av kontoret. Strike og hans tidligere assistent Robin Ellacott, nå forretningspartner, forsøker å komme til bunns i Billys sak. Det fører dem på en kronglete sti gjennom Londons bakgater, via de innerste sirklene i parlamentet, til en vakker, men dyster herregård på landsbygda. Samtidig er Strikes privatliv langt fra enkelt. Strike har mer enn noensinne bruk for Robin, men forholdet dem imellom er mer innviklet enn som så. Romanen er skrevet av J.K. Rowling under pseudonymet Robert Galbraith. Rowling er forfatter av Harry Potter-serien, og dette er den fjerde boken om privatdetektiven Strike.

«Skyggejegeren» av Camilla Grebe

(FOTO: Gyldendal)

Kårets til årets beste krim i Sverige 2019. Nominert til Glassnøkkelen 2020. I denne boken har Grebe gjort omfattende research av kvinner i politistyrken i Sverige fra 2. verdenskrig – frem til i dag. En februarnatt i 1944 blir en kvinne funnet fastspikret til gulvet i leiligheten sin i Stockholm. 30 år senere blir ytterligere en kvinne funnet på samme måte. Jakten på morderen får skjebnesvangre konsekvenser for de tre politietterforskerne som arbeider med sakene. Britt-Marie på 1970-tallet, Hanne på 1980-tallet og Malin som er politietterforsker i dag.

Anmelderne er fra seg av ekstase og hyller boken med høye terningkast.

«Min søster er seriemorder» av Oyinkan Braithwaite

(FOTO: Cappelen Damm)

Denne debutromanen er garantert ulik alle andre seriemorder-thrillere og vi møter en forfatter i toppform som leker seg litt med sjangeren. Handlingen er lagt til Lagos hvor vi følger de to søstrene Korede og Ayoola. Historien starter med at Korede blir avbrutt i middagen av et nødanrop fra søsteren, da vet hun hva hun må gjøre: Finne frem blekemiddel, gummihansker og nerver av stål. Dette er den tredje kjæresten Ayoola har drept. Korede burde ha gått til politiet, men hun er glad i søsteren sin, og som man sier: Familien kommer først. For blod er tykkere, men vanskeligere å fjerne fra teppet, enn vann. Boken er nominert til en rekke store internasjonale priser og byr på en lesefest fra første side. «En krim du bare MÅ lese», skrev en av anmelderne.

«En fri agent» av John le Carré

(FOTO: Cappelen Damm)

Spionthrillerens mester har nylig utkommet med denne brennaktuelle thrilleren. Den har fått stående applaus fra de norske anmelderne som er svært imponert over at 88-åringen fortsatt holder et så høyt nivå. For med ingredienser som spionasje, russisk gangsterøkonomi, Brexit og selveste Trump gir le Carré oss et skremmende portrett av vår tid og hvordan stormaktenes maktkamp foregår i dypeste hemmelighet. I sentrum for det hele står den førstisju år gamle veteranen Nat fra Storbritannias utenriksetterretning som tror hans karriere som hemmelig agent er på hell. Men når russisk etterretning rasler med sablene får Nat i oppdrag å lede en en gjeng spioner av ulik kvalitet i et Brexit-preget England.

«Våroffer» av Anders de la Motte

FOTO: Aschehoug)

Valborgsnatten 1986 blir 16 år gamle Elita Svart myrdet i skogen nær et slott i nordvestre Skåne. Stebroren Leo tilstår og like etterpå forsvinner resten av den merkelige familien Svart sporløst. Våren 2019 flytter legen Thea Lind inn på slottet. Etter å ha gjort et merkelig funn i en eldgammel eik begynner hun å grave i det som skjedde med den døde jenta. I takt med at hun oppdager likheter mellom jentas oppvekst og sin egen vanskelige fortid, blir hun stadig mer overbevist om at sannheten om den gamle tragedien aldri har kommet fram. Og at våren 1986 har krevd flere ofre. Våroffer er den siste, frittstående delen av Anders de la Mottes årstidskvartett. Alle de tre foregående bindene har vært nominert til Svenska Deckarakademins pris for beste svenske kriminalroman.

«Mysteriet med trusselmeldingene» av Hanne Kristin Rohde

Under en fotballkamp på skolen havner Yusuf og Trond i tottene på hverandre, og Yusuf får rasistiske kommentarer slengt etter seg. Yusuf og klasselaget vinner kampen og skolepokalen, men etterpå oppdager Trond at noen har skåret opp dekket på sykkelen hans med Yusufs lommekniv. Trond blir rasende. Hjemme hos venninnen Astrid er Yusuf fortsatt sint etter det som skjedde. Han tror Trond har lurt ham i en felle. Samtidig er det noe som ikke stemmer: For den dagen da noen kan ha rappet lommekniven fra ham i garderoben, var ikke Trond på trening. Samtidig har Yusuf og familien begynt å motta trusselmeldinger på mobilen, og de ber faren til Astrid om hjelp. Morgenen etter er Astrid på ridetur i Maridalen da en bil råkjører forbi henne. Hesten Rocky værer at noe er galt, og straks etterpå finner Astrid en plastpose med fem kattunger i en container like ved. To er døde, de tre andre lever så vidt det er. Snart viser deg seg at mysteriet med kattungene har forgreininger til hatmeldingene som Yusuf mottar. TV 2s faste «Åsted Norge»-deltaker er også kjent som krimforfatter for voksne, men i fjor debuterte hun som forfatter for unge lesere med serien Blålys. Dette er den fjerde bok i serien