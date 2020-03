Etter et kruttsterkt fjorår, har ikke Tesla-salget startet like godt i Norge i 2020. Per februar er det registrert 277 nye Tesla-modeller på norske veier.

Dermed er merket nede på en 17. plass på registreringsstatistikken, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Her hører det med til saken at Tesla som regel leverer ut størstedelen av bilene sine den siste måneden i hvert kvartal, derfor vil tallet øke kraftig når mars straks er over.

Akkurat nå vet vi at tusenvis av nordmenn venter i spenning på helt nye Model Y. Den kommer til landet i starten av 2021, men overleveringene har allerede så vidt begynt i Teslas hjemland, USA.

Lakk-problemer

Det er en kjent sak at Tesla Model 3 har hatt utfordringer med blant annet dårlig lakk på enkelte biler.

Dette jobber Tesla kontinuerlig med å forbedre. . Nå melder imidlertid flere medier at det allerede er oppdaget lignende utfordringer på Model Y.

Det bekrefter videogjennomgangen av «Chicago Auto Pros» i USA – som nylig har fått en splitter ny Model Y for levering- og lakkorrigering.

I videoklippet du kan se nederst i saken, kommer det frem flere svakheter på bilen.

Tesla-sjef Elon Musk har selv uttalt at selskapet regner med at Model Y blir den nye bestselgeren deres, når produksjonen er i gang for fullt.

En av Norges billigste elbiler – her er dommen

Luftbobler og store skjøter

Klippet avdekker blant annet bittesmå områder med manglende lakk, som skyldes støvkorn underveis i lakkeringsprosessen.

Små riper og støvkorn er blant funnene.

I tillegg er det flere riper, samt lakkskrell på panseret. Det skal sies at gjennomgangen av bilen er utført av et profesjonelt detailing-firma, som er eksperter på å avdekke akkurat slike forhold. Flere av funnene er med andre ord på et nokså detaljert nivå.

Samtidig kommer det frem flere og langt tydeligere funn.

Blant annet er det luftbobler i trekket på solskjermen i bilen. I tillegg er det store skjøter på flere interiørdetaljer, som lyspanelet i taket, samt panelet ved siden av forsetene.

Carbonspoileren bak har også en tydelig glipp på venstre side. Disse funnene gjelder altså én enkelt modell. Dermed er det for tidlig å si om dette er et unntak eller ei i produksjonen.

Det er flere detaljer som hinter til at det har gått vel fort i svingene under produksjonen av denne bilen.

Les også: Tesla-eiere klager på dårlig lakk og kvalitetsproblemer

– Jobber med forbedring

Vi har presentert saken og videoklippet for Tesla i Norge. De ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men sier dette til Broom:

– Vi ønsker ikke å kommentere mediesaker om det begrensede antall biler som er levert i USA. Tesla jobber med kontinuerlig forbedring, og det vil kunne skje mye med Model Y-produksjonslinjen før bilen kommer til Europa.

Det forteller Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge.

Han legger til at Model Y-leveringene i Europa starter i begynnelsen av 2021, og at Tesla vil komme tilbake med mer informasjon om bilen når det nærmer seg.

Se videogjennomgangen av nye Model Y under:

Les mer om Tesla Model Y:

Slik lønner det seg å lade elbilen – se ekspertens råd: