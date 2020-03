De siste dagene har Neymar delt bilder på sosiale medier der han ser ut til å kose seg sammen med venner og sønnen i en villa i den brasilianske kystbyen Mangaratiba.

Det har skapt overskrifter, og Neymar er blitt kritisert for ikke å følge reglene om å holde avstand for å unngå smitte av koronaviruset.

Nå har imidlertid Paris Saint-Germain-stjernen og hans apparat kommet med et svar på kritikken og forklaring på bildene.

– Bildet som har skapt denne historien ble publisert på Instagram og viser Neymar sammen med andre personer som er i karantene sammen med ham. Det er folk som bor med Neymar og reiste sammen med ham fra Paris til Brasil. Neymar tilbudte dem å bo med seg, så de tilbringer de første 14 dagene der før de møter sine respektive familier, står det i en pressemelding fra Neymar-leiren, gjengitt av blant andre Sport.

I likhet med resten av de største ligaene i Europa er Ligue 1 stanset inntil videre. I mellomtiden har altså Neymar reist hjem til Brasil. På Instagram-bildene er Neymar avbildet med blant andre sønnen Davi Lucca på åtte år.

– Neymar holder avstand til andre familiemedlemmer som mor, søster og bestemor fordi han forstår at dette er nødvendig til det beste for alle, står det i meldingen, som også forsikrer at den 28 år gamle superstjernen holder formen ved like under ledelse av fysisk trener Ricardo Rosa.

Det er fortsatt uklart når det kan spilles fotball igjen. PSG og Neymar tok seg til Champions League-kvartfinalen etter å ha slått ut Erling Braut Haaland og Dortmund like før fotballen ble stanset. PSG leder Ligue 1 med tolv poeng.