Nav-direktør har ikke sett familien på tre uker

– De fleste jeg har snakket med i samme situasjon som meg lurer på om de kommer seg hjem til påske. Akkurat nå er det fortsatt usikkert, men vi får følge med og se hva lokale myndigheter sier.

– Nå er det tre uker siden jeg har vært hjemme, og min foreløpige vurdering er å bli i Oslo så lenge konsekvensen av å reise til Bodø er å sitte i karantene. Man må respektere de bestemmelsene som gjøres i kommunen man bor i, sier han.

Til tross for at han muligens ikke får reist til Bodø i påsken, møter han jevnlig sin eldste datter som bor i Oslo.

– Ikke behov

Da regjeringen, NHO, LO og KS endelig ble enige og holdt den planlagte pressekonferansen om en veileder til kommunene om lokale karanteneregler søndag, kunne helseminister Bent Høie opplyse om at departementet ikke ser det som nødvendig med egne tiltak i ulike kommuner.

– Vi mener at det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de som er nasjonalt. Vi anbefaler derfor ikke kommunene å innføre egne generelle regler om karantene eller restriksjoner, sa Høie.

Han sier videre at de har forståelse for at noen kommuner har gjort det men at det ikke er behov for det.

– Samtidig har vi forståelse for at noen kommuner har valgt å gjøre dette i en situasjon der de har opplevd å ha en annen smittespredning enn det som har vært i andre deler av landet, sa han.

Ønsker å videreføre karantene

Ordfører Toralf Heimdal i Bardu kommune, som satte i gang hele «søringkarantenen», sa til TV 2 mandag at de viderefører karantenereglene. Det ble klart under et kommunestyremøte mandag.

– I dag ble det enstemmig vedtatt at alle som har eller skal ha opphold i Bardu kommune, og har oppholdt seg mer enn 24 timer sør for Nordland fylke, skal være i hjemmekarantene i 14 dager uavhengig av symptomer eller ikke, sier ordfører Toralf Heimdal i Bardu kommune i Troms og Finnmark fylke til TV 2.

Vedtaket til Bardu kommune gjelder fram til mandag neste uke. Ordføreren forteller i tillegg at han mener administrerende direktør Ole Erik Almlid nærmest truet kommunene under pressekonferansen søndag.

– Dette varer i syv dager, også gjør vi eventuelt et nytt vedtak om en uke. Da setter vi også pris på en mer ydmyk og samarbeidende tone fra NHO, sier Heimdal.