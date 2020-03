Tokyos ordfører ber nå befolkningen om å være hjemme, og det er også blitt antydet at man må ty til nedstengning av den japanske hovedstaden.

De kraftig stigende tallene og myndighetenes strenge tiltak kort etter at OL ble utsatt, gjør at parlamentet og innbyggerne setter spørsmålstegn ved om at japanske helsemyndigheter har undervurdert utbruddet og forsinket tiltakene i håp om at sommerlekene kunne starte 24. juli som planlagt.

Nå som OL er utsatt, mistenker flere at antallet personer med påvist smitte har økt kraftig fordi det ikke lenger er noe poeng å skjule det.

– For å gi inntrykk av at byen hadde kontroll på koronaviruset, unnlot Tokyo å innføre strenge regler. Det gjorde at antallet pasienter så lavere ut, hevder Japans tidligere statsminister Yukio Hatoyama på sin twitterkonto.

«Koronaviruset har fått spre seg mens de ventet. (For Tokyo-guvernør Yuriko Koike) var det OL først og ikke Tokyos innbyggere», skriver han ifølge nyhetsbyrået AP.

Eksperter har funnet ut at det har vært en kraftig økning i antall smittede i Tokyo, Osaka og andre befolkningstette områder.

Japans statsminister Shinzo Abe sa lørdag at landet er på randen av et stort virusutbrudd som vil være vanskelig å spore og holde under kontroll.