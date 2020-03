Oljeprisen stuper: – Tusenvis av nordmenn vil bli rammet

Prisen for et fat nordsjøolje var mandag morgen på 23,50 dollar. Det er det laveste nivået siden 2003.

– Rundt en tredjedel av verdens olje brukes direkte til å flytte folk rundt, og nå stopper verden opp, sier Jarand Rystad, som er administrerende direktør i Rystad Energy.

Han sier koronaviruset har ført til et bortfall i oljeetterspørselen på rundt 15 millioner fat per dag.

– Så mye olje har aldri forsvunnet fra verdens etterspørsel før.

Kan vare lenge

Det produseres nå for mye olje i verden, og oljeraffinerienes lagre fyller seg raskt opp. Rystad spår at oljeprisen på et tidspunkt kan gå helt ned mot null.

– Det spørs hvilket tidsrom du ser på. Men når det gjelder olje som er produsert, kan man rett og slett få problemer med å fysisk finne noen som vil kjøpe det.

Rystad Energy ser for seg at man vil trenge opptil et år, og noen steder enda lenger, for å bli kvitt koronaviruset.

– Med mindre det kommer en medisin eller vaksine, eller noe overraskende teknologi som gjør at det vil vare kortere. Eller om man klarer å undertrykke viruset, men da skal du ha strenge karantener, sier Rystad.

Norges inntekter blir lavere

Som følge av koronakrisen mener Rystad man flere steder vil bli nødt til å stenge ned oljeproduksjonen. Han anslår at det bare er to-tre måneder til oljelagrene blir fulle.

– Oljepriskrigen som pågår har egentlig ikke så stor betydning for oljeprisen, det er bare en tilleggsfaktor som kommer på toppen av situasjonen, sier Rystad.

CEO Jarand Rystad i oljeanalyseselskapet Rystad Energy. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Dersom Rystad får rett i at oljeprisen bare vil fortsette å synke de neste månedene, vil det ha stor betydning for Norge.

– Hvis oljeprisen går til 10 dollar fatet, eller lavere enn det, betyr det et stort inntektsbortfall for Norge. De neste seks til 12 månedene vil Norges inntekter bli mye lavere, sier Rystad, som samtidig påpeker at den svekkede kronen vil gjøre at norske eksportbedrifter får bedre betalt i norske kroner.

– Mange vil kjenne det på kroppen

Bedrifter i oljebransjen kan få det tøft de neste månedene. Rystad tror ikke alle vil overleve.

– Det kan bli veldig alvorlig for mange, særlig i oljeservice. Hjelpepakkene fra myndighetene hjelper, men her kommer det til å bli mange permitteringer, restruktureringer og konkurser.

– I Norge er det 170.000 personer som jobber i bedrifter som er direkte knyttet til olje, og enda flere som er indirekte tilknyttet. Mange av disse vil bli permittert og kjenne de lave oljeprisene på kroppen, sier Rystad.