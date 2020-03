Aston Villa-spiller Jack Grealish er i trøbbel etter å ha kollidert sin Range Rover i en forstad til Birmingham søndag formiddag.

Daily Mail, som har publisert et bilde av det som ser ut til å være Grealish iført slippers på ulykkesstedet, har sitert et vitne på at Grealish var fører av bilen som kolliderte med to biler som sto parkert langs veien.

Tabloidavisen har også snakket med et vitne som forteller at Grealish var på besøk hos tidligere klubbkompis Ross McCormack, der det skal ha blitt festet gjennom hele natten.

Hendelsen skjedde dagen etter at Grealish la ut en video på sosiale medier der han ber folk om å holde seg inne for å redde liv.

I en uttalelse mandag sier Aston Villa at de er dypt skuffet over at Grealish ignorerte påbudet om å holde seg hjemme.

24-åringen beklager nå hendelsen på sin Twitter-konto og ber alle følge reglene fra myndighetene.

Aston Villa melder at kapteinen deres vil bli straffet og bøtelagt. Boten går til The University Hospitals Charity i Birmingham.

Stakk til fots

The Telegraph skriver at Grealish forlot ulykkesstedet til fots. Det skal bare ha blitt mindre materielle skader på de parkerte bilene. Politiet skal nå ha åpnet etterforskning av saken og kommer til å avhøre Aston Villa-stjernen.

Jack Grealish har vært i gnistrende form for Birmingham-klubben denne sesongen med ni scoringer og åtte målgivende på 31 kamper. Han er for lengst koblet til klubber Manchester United og Tottenham.

– Jack Grealish har et enormt potensial, men toppklubbene merker seg atferd/hendelser som ikke fremstår spesielt fornuftig eller profesjonelt. Om de mister interessen, er en annen sak, svarte TV 2s fotballekspert Brede Hangeland på spørsmål om episoden i mandagens nettprat.