En mann i 30-årene fikk alvorlige skader da han ble skutt mens han sto ved Bunnpris-butikken 5. desember i fjor. Den ene av de to siktede har erkjent at han var til stede. Den andre siktede, en 28 år gammel mann fra Telemark, er fremdeles etterlyst av politiet, siktet for drapsforsøk.

Politiet ønsker ifølge Adresseavisen å gjenskape det som skjedde, men situasjonen med koronaviruset kompliserer det.

–Det er klart at vi ikke ønsker å sette i gang noe sånt nå, og kalle inn mange mennesker, når retningslinjene er at så få som mulig bør møtes, sier politiadvokat Trygve Angen.

Med bistand fra Kripos kan det bli aktuelt å få i stand en digital rekonstruksjon, etter at den 25 år gamle siktede ble avhørt i forrige uke. De vil da fotografere området med avansert utstyr og plassere inn hendelsesforløpet i en tidslinje basert på de ulike forklaringene og tekniske bevis.

Mannens forsvarer, advokat Rikke Arnesen, skriver til avisen at hun ikke kan kommentere saken nå.

(©NTB)