Mannen ankom Norge fra Sverige 25. mars, og ble etter de gjeldende bestemmelsene satt i 14 dagers karantene, forteller operasjonsleder i Oslo-politiet, Vidar Pedersen, til TV 2.

– Natt til lørdag ble mannen anmeldt for en ordensforstyrrelse på Alexander Kiellands plass. Politiet ble da kjent med karantenen, så han ble også anmeldt for å ha brutt karantenebestemmelsene, forteller Pedersen.

Natten etter kom politiet nok en gang over mannen, denne gangen da de stoppet en personbil med fem om bord for mistanke om promillekjøring. En av passasjerene var den 22 år gamle mannen, som nok en gang med anmeldt for brudd på bestemmelsene.

#Oslo. En person pågrepet for gjentatte brudd på gjeldende karantenebestemmelser i forbindelse med koronaviruset. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 30, 2020

– Natt til mandag observerte en patrulje den samme bilen, og gjorde en ny kontroll. Der satt mannen nok en gang. Siden det var tredje gangen besluttet jourhavende at han skulle pågripes og anmeldes på nytt.



Mannen risikerer nå bøter, og i verste fall opptil seks måneder i fengsel for brudd på smittevernsloven.