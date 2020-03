Franklin er dømt for drap på flere kvinner sør i Los Angeles over en periode på to tiår. Seriemorderen ble 67 år gammel, skriver AP News.

«Grim Sleeper» ble funnet bevisstløs på cella si i San Quentin State Prison lørdag kveld. Dødsårsaken er ukjent, men talsmann for fengselet sier det ikke var noen tegn på ytre skader.

Stemoren til en av ofrene, Barbara Ware, forteller til People magazine at hun er sjokkert over nyheten.

– Jeg vil ikke si jeg er glad for at han er død, men det var straff for alle de fæle tingene han har gjort i livet. Nå kan vi være i fred, sier Diana Ware.

Franklin ble i august 2016 dømt til døden for drapene på ni kvinner og en tenåringsjente. Han var også mistenkt for ytterligere fire drap. Politiet mistenker at han kan ha drept så mange som 25.

Drapene på unge, sårbare svarte kvinner fant sted mellom 1985 og 2007. Mens saken fortsatt var uløst, fikk den antatte seriemorderen kallenavnet «Grim Sleeper». Årsaken var at han ikke drepte noen på 1990-tallet, men gjenopptok ugjerningene etter årtusenskiftet. De fleste ofrene ble skutt på kloss hold, men to ble kvalt.

Til slutt var det DNA-bevis som knyttet Franklin til drapene. Politiet er blitt anklaget for å nedprioritere etterforskningen siden drapsofrene var fattige, svarte og i noen tilfeller rusmisbrukere og prostituerte.