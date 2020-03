Nødetatene rykket ut natt til mandag etter flere meldinger om brannen i garasjeanlegget på Kjelsås. Klokka 1.15 var meldte røykdykkerne at brannen i bilen er slukket, og det jobbes videre med å lufte ut røyken fra garasjeanlegget.

– Vi begynte å få meldinger rundt klokka 0.50 fra flere beboere om kraftig, sort røyk fra anlegget. De kjente til at det var 15–20 biler anlegget, som er under en blokk, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet til NTB.

Det var ikke fare for spredning av brann til bygningsmassen over garasjeanlegget, men på grunn av all røyken, ble alle beboerne bestemt evakuert.

– Hele oppgangen skal evakueres. Det er 30 personer per nå, vi jobber fortsatt med å få fatt i alle. Det er eksponeringsfare, og røyken er giftig, sier han.

Det er ambulansepersonell på utsiden som bistår med å sjekke de evakuertes tilstand.

Ifølge politiet er det for tidlig å si noe om brannårsak

– Personell fra krimvakta har rykket opp med tanke på oppfølging, sier Pedersen.

Brannvesenet var på stedet med mannskaper fra tre brannstasjoner.

