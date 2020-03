Det er den engelske avisen Independent som skriver om hvilke planer Premier League diskuterer for å få gjennomført sesongen.

Som i et mesterskap skal lagene ha hver sin leir. Spillere, trenere og støtteapparat skal oppholde seg på separate hoteller der de hele tiden kan korona-testes. Planen er at samtlige av de 92 gjenstående kampene skal vises på tv. Det skal gå flere kamper hver dag i løpet av sommermånedene.

Tanken er at smittekurven på det tidspunktet har flatet ut i tillegg til at et solid test-system er på plass.

Det er likevel mye som kan gjøre at planen må forkastes. Flere er skeptiske.

– Hvor skal en spiller som blir skadet, hvis korsbåndet ryker eller ved et beinbrudd, gjøre av seg? Sykehusene har mange større bekymringer. Premier League må nesten legge beslag på et helt privatsykehus, sier en kilde til avisen.

Premier League ser for seg at kampene kan spilles i Midlands og kanskje i London. Det er heller ikke utelukket at man kan benytte treningsbaner for å gjennomføre kampene.

Tottenhams måltyv Harry Kane er tydelig på at inneværende sesong iallfall må være ferdig innen juni.

– Å spille i juli og august og forskyve neste sesong ser jeg ikke mange fordeler med. Men selvsagt vet jeg ikke mye om arbeidet i kulissene, sa Kane i en direktesendt samtale med Jamie Redknapp på Instagram søndag.

– Hvis sesongen ikke er fullført i slutten av juni, må vi se på mulighetene og se fram til neste sesong, fortsetter Tottenham-spissen.