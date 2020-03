Spesielt en person har fnyst av virusets konsekvenser, nemlig landets president Alexander Lukashenko.

Så langt har 94 personer testet positivt for viruset i landet, skriver Sky News. Hviterussland har en befolkning på over 9,5 millioner.

Hviterussland er kanskje landet som har tatt minst hensyn til viruspandemien. Tiltak som 1-metersgrenser, stengte skoler og stengte grenser finner man ikke der.

Gir vodka-råd

Men Lukashenko har kommet med noen forslag til hva man kan gjøre for å holde viruset på avstand. Et av forslagene er å drikke 50 ml vodka hver dag, så lenge det ikke gjøres i arbeidstiden.

Han har også foreslått å ta seg en tur i badstuen, jobbe på åkeren og spise frokost på fast tidspunkt. Han sier også at tiltakene som nabolandet Russland og land rundt om i verden har satt i verk er vanvittige og psykotiske.

Presidenten har også gitt tommel opp for full feiring av frigjøringsdagen i Hviterussland, som er 9. mai. Da pleier veteraner fra 2. verdenskrig å gå i parade i landets gater. Dette til tross for at eldre er mer sårbare for koronaviruset.

Ifølge det hviterussiske nyhetsbyrået har presidenten sagt at alt skal gå som normalt.

– Ingenting vil bli kansellert. Vi vil arrangere alle arrangementene vi har planlagt. Gud får beskytte oss fra koronaviruset, sa Lukashenko.

Fotballkamper går som normalt

Søndag gikk alle fotballkampene i landet som normalt.

Selv om de fleste land har innført strenge tiltak for å hindre spredningen av koronaviruset, strømmet supportere til fotballstadioner rundt om i hele Hviterussland.

Et par tiltak ser ut til å ha blitt satt inn, for på noen av fotballarenaene ble supportere tatt tempen på før de gikk inn, skriver Sky News. Bare et fåtall av tilskuerne benyttet munnbind på de folksomme tribunene.

De som arrangerer kampene i landet sier til Sky News at de ikke har noen tanker om å utsette kamper eller avlyse sesongen. Landets leder bidrar heller ikke til å endre dette inntrykket.

President Lukashenko er selv en tidligere hockeyspiller, og han har sittet ved makten i landet siden 1994.

Lørdag deltok han selv i en hockeykamp, der han konstaterte at sporten var den beste medisinen mot viruset.

– Det er mulig å stoppe å spille, men hvorfor? Jeg forstår det ikke for her er det ikke noe virus. Så du noen virus fly rundt? Jeg så det ikke. Dette er et kjøleskap, sa presidenten til pressen.