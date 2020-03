Premier League-kampene er utsatt til 30. april, og ytterligere utsettelser kan ventes som følge av koronavirussituasjonen.

Om og i så fall hvordan sesongen skal ferdigspilles er foreløpig uvisst. Kommende sesong skal etter planen innledes 8. august, men det gjenstår å se.

Tottenhams måltyv Harry Kane er tydelig på at inneværende sesong iallfall må være ferdig innen juni.

– Å spille i juli og august og forskyve neste sesong ser jeg ikke mange fordeler med. Men selvsagt vet jeg ikke mye om arbeidet i kulissene, sa Kane i en direktesendt samtale med Jamie Redknapp på Instagram søndag.

– Hvis sesongen ikke er fullført i slutten av juni, må vi se på mulighetene og se fram til neste sesong, fortsetter Tottenham-spissen.

Kane fikk også spørsmål om fremtiden sin i Tottenham. Svaret hans beroliger neppe Tottenham-fansen.

– Jeg er en ambisiøs spiller. Jeg ønsker å bli bedre. Jeg ønsker å bli en topp, topp spiller. Jeg vil ikke slå fast at jeg kommer til å bli her for evig. Det betyr heller ikke nei. Jeg kommer alltid til å elske Spurs, men det er noe med det. Hvis jeg ikke føler at vi beveger oss i riktig retning, er ikke jeg en person som blir bare for å bli, sier han.

Tottenham ligger foreløpig på 8.-plass i Premier League og jakter de viktige topp fire-plasseringene som gir mesterligaspill kommende sesong. Ni runder gjenstår av sesongen.

