Ifølge den siste oppdaterte oversikten fra britiske helsemyndigheter har 209 mennesker dødd i Storbritannia det siste døgnet. Det bringer det totale tallet på døde til 1228.

Hilda Churchill (108) døde lørdag, bare timer etter å ha testet positivt for koronaviruset. Det skriver The Guardian.

Det skjedde bare dager før hun ville fylt 109 år.

– Forrige gang jeg besøkte henne, snakket vi om koronaviruset og nevnte at vi kanskje ikke kom til å få sett henne på en stund, sier Churchills barnebarn Anthony Churchill til The Guardian.

– Vi er fullstendig knust

Han forteller at bestemoren inntil nylig hadde vært ved forholdsvis god helse. For ti måneder siden flyttet hun inn på et pleiehjem, etter et fall.

Hilda Churchill ble førdt i 1911, bare år før spanskesyken brøt ut. Barnebarnet forteller at Hilda mente koronaviruset var veldig likt pandemien som tok livet av rundt 50 millioner mennesker over hele verden. .

– Men i hennes dager var det ingen fly og likevel klarte den å spre seg over alt, sier han.

Mistet søsteren

Hilda og flere av hennes familiemedlemmer ble smittet av pandemien som tok livet av rundt 50 millioner mennesker over hele verden.

Alle i Hildas familie overlevde, bortsett fra søsteren, Beryl May, som bare var 12 måneder gammel.

– Hun husker at hun stod i vinduet på soverommet og så så den lille babykisten med søsteren hennes, bli plassert i en vogn og fraktet vekk, sier barnebarnet.

Han forteller at bestemoren aldri forstod hvorfor hun selv ble så gammel.

– Jeg tror det var den harde jobbingen som holdt henne gående. Det og gode gener. Hun var med meg hele livet, hun var bare best og vi er fullstendig knust, sier han.

Over 19.000 smittet

19.522 personer er registrert smittet av viruset i Storbritannia. Det er over 2.400 nye tilfeller fra lørdag til søndag.

I et utkast til et brev som statsminister Boris Johnson sender ut til alle britiske husholdninger i løpet av uken, skriver han at «det blir verre før det blir bedre».

– Jo mer vi alle følger reglene, jo færre liv vil gå tapt og jo fortere kan vi vende tilbake til normalen, står det.