Etter å ha mimret seg tilbake til EM i 2000 sammen med TV 2s panel kom tidligere landslagssjef Nils Johan Semb med en oppsiktsvekkende uttalelse:

– Det har aldri sett bedre ut i norsk landslagsfotball, sier den siste landslagssjefen som ledet Norge til et internasjonalt mesterskap - nettopp i 2000.

– Da må vi tilbake til den tiden.

– Høyt, høyt europeisk nivå

Han nevner at det er lag som har vært nært mesterskap siden, både gjennom playoff og annet, men generasjonen som er nå med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og co er noe spesielt.

– Laget som er nå, det er jeg veldig optimistisk for. Her snakker vi offensive spillere som holder høyt, høyt europeisk nivå. De er unggutter som kommer til å bli bedre og bedre, sier Semb.

– I tillegg har vi en veldig rutinert landslagssjef. Han kan landslagsfotball bedre enn noen andre i Europa. Det er ingen bedre sjef til å lede Norge, så jeg er optimistisk med tanke på EM, men man kan ikke ha uflaks mot Serbia.

Norge skal fremdeles møte Serbia i EM-playoff. Vinneren der møter vinneren av Skottland-Israel.

Når det blir er uavklart, men trolig i løpet av sommeren eller høsten.

– Jeg håper at vi får en fest i 2021. Da går vi videre i gruppespillet, sier Semb.

Hangeland: – Ekstremt avgjørende

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland mener et mesterskap vil gjøre Lars Lagerbäcks enda bedre.

– Det er ekstremt avgjørende, og det var vel det som var problemet i min tid på landslaget. Vi var veldig nære, men fikk aldri den oppturen som det å være med i et mesterskap innebærer. Både i form av oppmerksomhet rundt landslaget og ikke minst i form av den sportslige utviklingen som både enkeltspillere og lag vil få av å komme inn i et mesterskap, sier Hangeland.

– Det blir en slags høytid rundt landslaget, der laget blir enda bedre. Det er grenser for hvor godt et lag kan bli hvis de ikke får oppleve et EM- eller VM-sluttspill. Det er ganske åpenbart at det er særdeles viktig å komme seg inn i et sluttspill, og da aller helst det neste, fortsetter tidligere stopperkjempen.

På 90-tallet opplevde Norge to VM-sluttspill, samt at man kvalifiserte seg til sitt første EM i 2000. På spørsmål om det neste tiåret kan bli som de fantastiske årene under Egil Olsen og Nils Johan Semb, svarer Hangeland:

– Det mener jeg er å sikte høyt, for det er ganske langt fra at det nå ser lyst ut til at vi skal bli nummer to på FIFA-rankingen igjen. Men jeg tror på en ny oppgangstid for norsk fotball for første gang på 20 år. Men de må ta kvantesprang hvis dette landslaget skal bli ett av verdens beste landslag. Da må alle virkelig masse potensialet sitt, og det kan naturligvis skje, men jeg tilhører dem som tror at 90-tallet, med 2. plass på FIFA-rankingen, var noe som skjedde en gang i norsk fotballhistorie.