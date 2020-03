Dette skriver NRK.

– Vedkommende som har testet positivt er nå satt i isolasjon i en bolig i nærheten som bydelen disponerer, sier bydelsdirektør Marius Trana i bydel Alna til NRK.

De andre beboerne i høyblokken er blitt transportert til et hotell i Oslo, etter at smitten ble oppdaget.

Bydelsdirektøren sier til NRK at det er blitt lagt til rette for at de 92 beboerne kan bo på hotellet og få matservering på rommene.

Sju beboere har blitt igjen i Teisen Boliger, og noen av dem hadde symptomer.

Søndag har 4204 personer fått påvist smitte av koronaviruset her til lands, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det er 257 nye tilfeller i løpet av siste døgn. 52 prosent er menn.

I alt 317 koronapasienter er innlagt på sykehus, noe som er 26 flere enn lørdag.

Mens 91 personer får intensivbehandling med respirator, sju flere enn ved forrige rapport.