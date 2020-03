I USA er det allerede flere enn 133.000 personer som er registret smittet av koronaviruset, og nærmere 2.400 har dødd.

Til CNN sier president Donald Trumps smittevernekspert, doktor Anthony Fauci, at han tror veldig mange amerikanere kan komme til å dø av viruset.

– Jeg vil tro at det blir mellom 100.000 til 200.000 dødsfall og millioner av koronatilfeller. Men jeg kan ikke være sikker, for pandemier er bevegelige, sier han.

Dødstall nærmer seg tusen

Antall koronadødsfall i delstaten New York nærmer seg tusen, opplyser guvernør Andrew Cuomo.

Delstaten er episenteret for koronapandemien i landet og søndag steg antall virusrelaterte dødsfall fra 728 til 965. De aller fleste av disse var i New York City. Det utgjør 40 prosent av alle koronadødsfallene i USA.

Over 30.000 mennesker er bekreftet koronasmittet i New York, og så langt er 3.500 av disse blitt friske igjen.

– Kostet liv

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener at det at president Trump først ikke tok koronapandemien på alvor, har kostet liv.

– Det at han i begynnelsen benektet det, var dødelig, sa Pelosi søndag til CNN.

Pelosi uttrykte skarp kritikk mot Trumps idé om å gjenåpne USAs økonomi fra 12. april siden viruset fortsatt sprer seg stadig raskere, og mange episentre kan være uoppdaget på grunn av mangelfull testing.

