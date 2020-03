Norsk langrennstrio med vanvittig skitur: Gikk 516 km på 32 timer

TV 2 pratet med Team Ragdes sportsdirektør Magnar Dalen i 20-tiden.

– Jeg tror de gir seg snart. Det er mandag i morgen, og de skal jo på jobb, humret han.

Det bekrefter Aukland etter kraftanstrengelsen.

– Det blir hjemmeskole med ungene. Jeg skal holde meg i ro, forteller han.

– Det er bare å ta av seg hatten og gratulere med en tullete rekord, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Ole Kristian Bøen i Team Ragde Eiendom forteller om en sliten gjeng etter over 30 timer med skigåing, men han tror de kunne gått enda lengre.

– De så overraskende friske og raske ut. Jeg fikk noen bilder av dem i sted. Anders er den som ser friskest ut. Joar er sliten, men Anders ser ut som seg selv. Det begynte å røyne på nå, men jeg tror de kunne gått enda lengre, sier han.

– Dette er vel ikke å anbefale for vanlige folk?

– Nei, dette må man ikke gjøre hjemme eller forsøke uten at man er godt trent. Det er helt sikkert. Det er ikke anbefalt med tanke på syn, lunger, ankler og fotblad. Det var is på vannet de gikk på. Å gå så lenge på is, der det ikke er løyper, er umenneskelig, sier han.

– Fikk mye gnagsår

Krokan Murud startet klokken 16.00 i går. Turen stoppet klokken 17.00 i dag i og med at klokken ble stilt i natt.

– Jeg fikk mye gnagsår, vondt i ledd og rare ting. Jeg er ikke vant til å gå så lenge akkurat. Målet var å gå 24 timer, og så se hvor langt det ble. Og det ble ganske langt, sier hun til TV 2.

GPS-klokken viste hele 347 kilometer. Det er omtrent 30 kilometer bak det som skal være verdensrekorden for kvinner.

– Det ble litt en konkurranse om å gå lengst mulig (på 24 timer). Jeg har aldri gått så langt før, så det var spennende å se hvordan kroppen reagerte.

For Krokan Murud er det høyst uvanlig å gå så langt. Hun anslår at noe av det lengste hun har gått før er 100 kilometer på rulleski.

25-åringen mener det er helsemessig forsvarlig å holde på så lenge som hun gjorde.

– Det er jo kanskje ikke sunt, men det er ikke farlig heller. Man har med seg mat og drikke, og man går ikke mer hvis man kjenner at det går på helsen løs. Det håper jeg for dem som prøver, sier hun.

Hun poengterer at de 24 timene inkluderer mange pauser.

– Det er veldig mye dødtid, sikkert tre timer inni der hvor du stopper, spiser og henger litt. Man har ikke dårlig tid, 24 timer er ganske lenge.

– Ikke noe for folk flest

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad anbefaler ikke vanlige folk om å forsøke å kopiere Krokan Murud, Asdøl, Aukland-brødrene og Thele.

– For å si det sånn: Det er ikke noe for folk flest å gå 300 km på ski. Det sier seg selv. Folkehelseinstituttets anbefaling om en times daglig aktivitet er det folk flest bør ta utgangspunkt i. Dette beviser at toppidrett har passert helseaspektet og beveget seg mer inn på det ekstreme, sier han.

Skinstad understreker at det er utøvere som har trent ekstreme mengder over mange år som nå konkurrerer.

– Rent idrettslig er det mulig å hente seg inn igjen om det gjøres riktig. De har god tid til å hvile i etterkant. Alle som prøver seg på dette er løpere som har trent mye over mange, mange år. Men et annet aspekt er at vi står i en nasjonal krise med et virus som angriper luftveiene. Det er sikkert noen som vil hevde at tidspunktet for dette er uheldig, sier han.

Da Asdøl måtte gi seg, hadde han problemer både med synet og lungene.

– Det er ingen tvil om at det er ekstremt. Da Bjørn Dæhlie var aktiv, sa han at det første som skjer når man går skirenn er at det begynner å gjøre vondt. Det er en smerte som de fleste kjenner fra ulike sammenhenger. Det neste som skjer er at det begynner å gjøre vondt i hodet. Da er det noen som kaster inn håndkledet og reduserer trykket. Men når man slutter å høre begynner det å bli litt halvekkelt å bevege seg. Det siste som skjer, som da Dæhlie gikk femmila i Nagano i 1998, er at man slutter å se. Da begynner det å bli vanskelig å gå på ski. Hva som skjer etter det vet jeg ikke, men det er ingen tvil om at dette er ytterpunktet av hvor langt man kan teste seg selv før kroppen sier stopp, sier Skinstad.

– Smitteeffekt

Han tror det vil gå lang tid før trioens langtur blir slått.

– Den blir vond å slå med mindre man planlegger og steller i stand en spesiell løype. Man må planlegge litt som maraton-løpet til Kipchoge, der han skulle bryte totimersgrensen. Da beveger vi oss inn i et område hvor det må legges til rette, for her snakker vi om løpere som går i runder de kjenner til. Jeg tror nok Aukland-gutta og Thele setter den endelige spikeren i kisten i denne diskusjonen. Det er kanskje de som er best egnet for dette.

Skinstad advarer unge skiløpere om å forsøke seg på lignende stunt.

– Vi ser at det har en smitteeffekt. Det er juniorløpere og kvinneløpere som legger ut på Instagram at de har gått både 100 og 150 km. Det er langløpere som går både 200 og 250 km på ski og som synes det nærmest er flaut at de ikke har gått mer, sier han.

Krokan Murud mener man må kjenne på egen kropp når nok er nok.

– Det går litt løs på ledd og sånne ting som ikke er nok herdet fra før av. Det går litt utover ting man kan kanskje ikke er vant til å kjenne på. Men at man er voksen og sier at «det her går ikke», det håper jeg folk gjør, sier hun.