Gordon gekko forsvant i fjor sommer:

Tok storrengjøring i koronakarantenen – plutselig freste det under sofaen

GJENFORENT: Gekkoen Gordon har vært sporløst borte siden juli i fjor. Etter at Tina Johansen og samboeren Roald Sundby tok storrengjøring hørte de merkelig fresing under sofaen. Foto: Privat

Etter en grundig rengjøring av huset hørte Tina at det freste under sofaen. Hun ble helt satt ut da hun oppdaget at det var gekkoen Gordon som forsvant i fjor sommer.