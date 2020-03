Bergen vil flytte rusavhengige inn på hotell

"Spesielt er vi bekymret for de som ikke bor fast noe sted, men bor hos familie og venner, og flytter seg litt rundt, samt de som bor på hospitser ol. Mange av disse har svært dårlig helse, dårlig ernæringstilstand, og har tilleggssykdommer i tillegg til rusavhengigheten som gjør at de er i risiko for et alvorlig forløp av Covid-19. De er heller ikke flinke til å ta vare på seg selv, og har begrensede muligheter til å sørge for god håndhygiene. Vi er bekymret for alvorlig forløp i denne gruppen."

I tillegg uttrykker kommunen bekymring for at det kan bli krevende å holde de som kan være, eller er smittet, borte fra gaten.

"Det er svært vanskelig å holde dem i karantene eller isolasjon, de vil ikke bli værende i karantene på grunn av rusbehovet. Det er også generell stor risiko for smitte internt i gruppen, da de lever tett på hverandre og i liten grad etterlever retningslinjene som har kommet."

Bergen kommune opplyser at det derfor jobbes med å etablere et botilbud. "For eksempel på hotell, hvor denne gruppen får husrom, mat og tilgang på helsepersonell."

Skal en lykkes i å holde syke rusavhengige borte fra gaten og forhindre spredning i miljøet, må en også kunne tilby medikamenter som demper abstinenser og russug.

2000 tunge rusavhengige i Bergen

I Bergen oppgir fagfolk at det er registrert ca. 2000 tunge rusmiddelavhengige. Mange av disse er i LAR-behandling.

– Vi ser med aller største alvor på denne situasjonen vi har i dag. Vi har en målgruppe hvor mange har nedsatt allmenntilstand som gjør at en epidemi kan få store konsekvenser, sier Hugo Torjussen som er daglig ved MO-senteret på Gyldenpris i Bergen.

Ved dette lavterskeltilbudet er dørene i dag stengt på grunn av smitteverntiltak, men det deles ut mat, drikke og brukerutstyr til rusavhengige.

– Vi ser også alvorlig på dette med tilgang på stoff under en slik pandemi. Det kan endre bruksmønsteret og kan føre til flere overdosedødsfall, forklarer Torjussen til TV 2.,

Må sikres medikamentell behandling

Så langt er det ikke registrert noen rusavhengige som er smittet, men kommunen erkjenner at det er krevende å ha kontroll over denne gruppen.

«Så snart vi får den første positive, må vi kunne holde disse personene i karantene/isolasjon. En forutsetning for det, er at de får tilgang til medikamentell behandling for sin rusmiddelavhengighet, for eksempel i form av LAR eller heroinassistert behandling. Vi har tatt kontakt med Helse Bergen som er positive til å behandle disse sakene raskt.»

Avslutningsvis presiserer kommunen at «det vil være en stor fordel hvis Helsedirektoratet instruerte kommuner og helseforetak om å gjøre tiltak for denne gruppen for å sikre både deres helse og redusere smittespredning.»