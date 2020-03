Se hele TV 2s EM 2000-spesial på Sumo.

Europamesterskapet i 2000 var sist gang Norge var i et stort fotballmesterskap på herresiden.

Det store høydepunktet for Norges del var utvilsomt 1-0-seieren over Spania, i et gruppespill som endte med en bitter exit etter 0-0 mot Slovenia i siste kamp.

Og etter den seieren ble det feiret.

I boken «Erik Mykland» avslørte spilleren med samme navn at han, Frode Olsen og Steffen Iversen havnet på nachspiel til fem om morgenen.

Dopingtest

Men de første ølene ble tatt mye tidligere på kvelden, avslørte Bent Skammelsrud i TV 2s program om EM 2000 søndag kveld.

Det skjedde, noe utilsiktet, når han og «Myggen» skulle dopingtestes.

LAGKOMPISER: Bent Skammelsrud og Myggen i duell på landslagstrening. Foto: Erik Johansen

– Jeg slet alltid med å få ut de dråpene, sukker han.

– Jeg hadde en rekord på halv tre etter en Champions League-kamp med Rosenborg. Da lå kontrolløren og sov.

Han fortsetter.

– Det skjedde også etter Spania-kampen der jeg og Myggen skulle på dopingkontroll. Vi fikk servert brus og Myggen gjorde seg fort ferdig. Da kommer den psykiske knekken min. Når alle andre er ferdig, og jeg ikke klarer å få ut dråper.

– Da finner kontrolløren ut at vi må ha noe bedre varer, så da kom det litt øl på bordet. Myggen skulle til å gå, men så fikk han se at det ble servert øl. Da ble han med. Vi hadde et par timer der vi satt og koste oss.

– Holdt du litt ekstra igjen da?

– Myggen sa at jeg måtte vente litt og ta et par øl til, ler Skammelsrud.

Uvitende landslagssjef

Det tok så lang tid at lagbussen var dratt, og de måtte ta taxi tilbake til hotellet.

– Jeg tror vi var de blideste på den middagen. Jeg må si at det var en hyggelig kveld på mange måter, sier Skammelsrud.

Landslagssjef Nils Johan Semb, som var med på hele TV 2s sending, kan ikke huske at det var noe spesielt med spillerne som kom igjen fra dopingtesten.

– Jeg husker ikke det. Det var sikkert vel fortjent, ler han, nesten 20 år senere.