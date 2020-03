«51 leger og sykepleiere er hittil døde for oss»

Det er også svært mange hjemme i Norge som brutalt ble arbeidsløse over natten, men staten Norge hjelper alle.

Så nå må fokuset være rett - det er livet og helsen til folk som kommer aller aller først.

De typiske svært så snakkesalige og høylytte Italienerne, har nå senket blikket sitt, og stemmene er lave. De kjemper stille sammen.

Det er selvsagt mye frustrasjon og mange ting man kan man selvsagt klage over, men Italia setter ikke så mange arbeidsplasser på spill uten grunn, og flesteparten av folket er stolte over at de tok et tidlig ansvar med å innføre total lock down, tross for store økonomiske og personlige kriser.

Tidlig tok de grep - og likevel gikk det så galt.. Dette er et dødelig virus, med stor smitte effekt.

Det ropes ikke

Barn i Lombardia har nå vært ca 1,5 måneder hjemme, svært mange av dem har kun vært inne i hele denne perioden, og det kommer til å bli mange flere uker hjemme, men det ropes ikke.

Barna har til og med etterhvert begynt å slutte å spørre foreldrene om å gå ut.

Læreren Marzio Toniolo tar bilde av sin to år gamle datter Bianca mens hun lakker tåneglene hans. Familien i San Fiorano, en av de opprinnelige røde sonene der utbruddet startet, har dokumentert livet sitt i karantenen, som startet i februar. Foto: Marzio Toniolo

Vi kan ikke kjøre fritt rundt noe sted i Italia, det er politikontroller over alt, bøtene er høye for dem som går ut uten at det er for å gjøre et livsviktig ærend, og skal man handle, er det da kun til nærbutikken, ikke til favorittmatbutikken med de gode økologiske produktene, men den aller nærmeste.

Alt er stengt, kun de som selger livsnødvendige produkter, og apotek er åpne over hele landet. Og desperasjonen er stor, nylig har enkelte matbutikker blitt plyndret, da mange er helt uten penger. Jeg frykter dette er starten på nye problemer som kommer i kjølevannet av nedstigningen.

Megafon

Konstant kjører det politibiler rundt og rundt i byen med megafon som roper ut til folket meldinger om at de skal holde seg inne, at maks en per husstand kan gå ut, men da kun om det er høyst nødvendig - man blir konstant påminnet den absurde og triste situasjonen vi er i.

Mange land kommer nå hakk i hjel med de samme dårlige grafene på antall syke som vi har, de skyter til værs, og jeg frykter hvordan det går med visshet om at flere av disse landene tok grep senere enn Italia startet.

Norge har heldigvis ikke de aller største tall, men jeg frykter at det kanskje er nettopp derfor at ikke alle helt skjønner hvorfor alt må stenges og hvorfor en ikke kan være sammen.

Ikke en vanlig influensa

Jeg blir litt ukomfortabel når jeg hører min kreftsyke mor har truffet en lege på en av hennes spaserturer, som sier han har hatt Covid-19, og at «det er kun en vanlig influensa».

Det er det jo ikke, mulig det opplevdes slik for ham, men det ville ikke vært slik for henne.

Slik er utsikten fra et helikopter over Catania på Sicilia lørdag. Nesten ingen mennesker eller biler er ute. Foto: Antonio Parrinello

Jeg er lei av å høre sammenligninger med at det døde like mange av vanlig influensa i fjor, for det er ikke reelt her i Italia - dette er ikke en vanlig influensa.

Her dør det ca 800-1000 hver dag, av dem som er registret med Covid-19. Det ryktes om at mørketallene er store, og det kan være tre-fire ganger flere.

Det er korrekt at de aller aller fleste er eldre, og mange har en sykdom i tillegg (astma, diabetes, kreft, høyt blodtrykk o.l.) Men de fleste av disse hadde ikke dødd nå av en vanlig influensa.

Må velge hvem som får leve

Og det kan virke som om man glemmer å snakke om dem som ligger dagevis i respirator og kjemper for livet sitt, men heldigvis overlever.

Det er svært mange av dem, og alderen på dem er ikke så høy, det er mange mennesker i sin beste alder.

Og hva hvis det ikke er flere respiratorer ledig når en trenger hjelp, det er nettopp det som er problemet her i Italia, og som dere prøver å unngå hjemme i Norge ved å stenge ned landet.

Sykehuspersonale i Italia blir tvunget til å velge hvem man skal prøve å redde.

Er du over 70 blir du kanskje ikke prioritert.

Min mor er f.eks 72 år, hun er vakker innvendig og utvendig, hun er i god form, og er ung til sinns, men går på cellegift.

Hun ville nok ikke bli reddet her i Italia, de ville kanskje valgt henne bort om hun bodde i de verst rammede områdene, for å hjelpe en litt yngre.

For mange lik å kremere

Sykebilene kjører ikke lenger hjem til alle dem som ber om hjelp i Bergamo. De har ikke kapasitet, det er ikke lengre plass til alle dem som trenger respirator, det er for mange lik å kremere, og begravelsesbyråene i området klarer ikke lage nok kister.

En prest velsigner kister i byen Seriate lørdag. Kistene ble siden fraktet bort i militære lastebiler for kremering. Foto: Flavio Lo Scalzo

Og hva med alle de andre som «kun» har et hjerteinfarkt, et slag, en alvorlig kuttskade, eller et stygt brudd, hva skjer med dem når sykebilen ikke kan komme før tidligst før om syv timer…

Det er ikke nok utstyr til helsepersonellet på sykehusene her i Italia.

Ti prosent av de syke er leger og sykepleiere.

Et sykehus i Milano må kanskje snart stenge fullstendig da 30% av de ansatte har Covid-19.

Det er kun én lege igjen på hjerteavdelingen, og selve sykehuset ansees snart for å være for farlig for syke å legges inn.

Det er mange hjerteskjærende historier.

51 døde for oss

Så langt har 51 leger og sykepleiere dødd i Italia, mens de har kjempet for oss og våre, og en lege i Milano valgte til slutt å ta sitt eget liv.

Det er disse vi skal hjelpe, og verne om. Det er disse vi sitter inne for, i våre trygge flotte hus eller leiligheter, hvor vi baker og koser oss sammen med dem vi er glade i.

En helsearbeider behandler en koronapasient på et sykehus i Roma forrige uke. 51 helsearbeidere er hittil døde med koronaviruset Foto: Guglielmo Mangiapane

Jeg blir provosert når en norsk medialærer kritiserer og sier en bør være skeptisk til handlingen den italienske motebloggeren, Chiara Ferragini og hennes musiker-ektemann, gjorde ved å starte en innsamlingsaksjon fordi «de nok gjorde det nok for å prøve å styrke sin egen merkevare".

Hallo!?!! De klarte å samle inn over 50 millioner norske kroner på noen få dager!! 50 millioner som går til et sykehus i Milano som mangler verneutstyr og respiratorer til å redde liv.

Hva er det å kritisere? Endelig kan de bruke den kanskje absurde populariteten sin til noe positivt og viktig.Om hun blir enda større på Instagram, og merkevaren hennes styrket, så ære være henne, måtte det være enda flere slike influencere .

Derfor skal vi være hjemme

Det er derfor vi skal være hjemme, slik at ikke for mange blir syk samtidig. Da kollapser helsesystemet, og man klarer ikke ta vare på alle som blir syke.

Og gjør vi det alle sammen, så går det kanskje fortere over.

Eirinn Skrede

Mest sannsynlig blir ikke Norge like hardt rammet som Italia, og det skal man i så fall prise seg lykkelig over, men uansett er det viktig at alle blir med på denne dugnaden, stå sammen (i hvert sitt hjem), uansett hvor tøft det kan føles.

Så folkens, i stedet for å hamstre huset fullt av doruller, frossenpizza og tørrmat, hvorfor ikke hamstre litt kvalitetstid med familien, kjøpe noen gode brettspill og snakk med partneren din.

La denne tiden bli en tid til ettertanke hvor man kan kjenne på hva som virkelig er viktig i livet.

I tillegg er det den tryggeste måten å unngå smitte, den beste måten å verne dem som er svakere enn deg, og ditt bidrag til å la hverdagen til helsepersonalet bli tryggest mulig.

Og ikke minst, husk å ring dem som ikke er sammen med noen - alle setter pris på litt oppmerksomhet.

Bli hjemme.