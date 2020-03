Jasser Yasser Ibrahim, som mannen heter er nå etterlyst i hele Danmark.

Han ble stoppet i en rutinekontroll av politiet i Østjylland og det oppstod uenigheter dem imellom.



Han valgte å trosse politiets råd, da han gikk ut av bilen og hostet mot to politikonstabler mens han ropte «korona».

Mannen ble først pågrepet natt til søndag, før han søndag formiddag ble fremstilt for varetektsfengsling ved retten i Århus.

Dommeren valgte å varetektsfengsle mannen i fire uker for vold mot offentlig tjenesteperson.

På vei ut av rettssalen så mannen sitt snitt til å stikke av og flykte fra betjentene som ledsaget ham. Siden har han vært på frifot.

Det er grunnen til at han er nasjonalt etterlyst.

Politiet sier til den danske avisen Ekstrabladet at de ser på saken med stort alvor.

– Angrepet mot de to betjentene gir inntrykk av en fullstendig tankeløs og hensynsløs adferd. Betjentene ivaretar en samfunnskritisk oppgave på et tidspunkt hvor vi befinner oss i en meget alvorlig situasjon, sier Jacob Gents påtalemyndighetene tilknyttet Østjylland politi og fortsetter:

– Det er helt uakseptabelt at politiet skal møtes med et slikt angrep mens de arbeider for å sikre folk holder seg hjemme. Som samfunn er vi forpliktet til å gi dem ekstra beskyttelse i disse tider. Derfor er jeg veldig fornøyd med at retten var enig med påtalemyndigheten i at det var grunnlag for varetektsfengsling, sier Gents til Ekstrabladet.