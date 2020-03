I løpet av et par dager har gjengen, som nå teller over 1000 personer, produsert i overkant av 900 smittevernsvisirer.

– Helsevesenet er den ressursen som er viktigst for Norge nå. De er heltene våre, men de er kjempeutsatt og trenger derfor personlig verneutstyr for å gjøre jobben sin, sier Egil Kvaleberg.

Han er en av grunnleggerne bak Facebook-gruppen «3D-printere for assistanse til helsevesenet under Covid-19.»

– Når vi kan gjøre en liten ting for å hjelpe dem å klare å gjøre jobben sin, så er jo det fantastisk.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Bytter ut subsea-modeller med verneutstyr

En av de som har engasjert seg er Robert Schistad i Bergen. Han er ingeniør i eget firma, og i garasjen står det to 3D-printere som nå jobber på fullt med å lage visirer.

– Vi skal levere til en på Haukeland senere i dag, og så til en tannklinikk som har et akutt behov. Vi ser at forespørsler kommer inn fra hele landet nå, sier Schistad.

Han er ikke en av dem som har blitt arbeidsledig under krisen, men bruker likevel ledig tid i løpet av arbeidsdagen til å lage visirer.

BALANSERER ARBEIDET: Robert Schistad balanserer arbeidet som ingeniør i Mekanisk Byraa AS og arbeidet med å produsere smittevernutstyr til helsevesenet. Foto: Tor Henning Flaatten

Dugnadsånd

Som resten av medlemmene i Facebook-gruppa tar ikke Schistad betalt for arbeidet, men er bare glad for å kunne bidra.

– Det er ganske unikt, og et utrolig flott eksempel på den norske dugnadsånden. Når en slik krise treffer oss så er det å bidra det første vi bør gjøre, sier ingeniøren.

Også Arnt-Inge Hansen i Tromsø bruker den nye hverdagen på å printe smittevernutstyr.

– Jeg synes det er veldig godt å kunne være med å hjelpe, og ikke bare sitte hjemme, sier Hansen.

FORNØYD: – Helsevesenet er så takknemlige for det vi gjør, forteller Egil Kvaleberg.

Merker et stort behov

I gruppen kan aktører i helsetjenesten som mangler utstyr sende inn sitt ønske. Allerede har over 50 forskjellige sykehus, legevakter, legesentre og pleiehjem meldt sin interesse.

– Vi er i tett kontakt med fagfolk, så vi gjør det som er faglig forsvarlig å gjøre. Da har vi funnet ut at visirene er det som er størst behov for, som vi har kompetanse til å lage, forklarer Kvaleberg.

Han merker selv gleden av å kunne bidra i kampen mot viruset.

– FANTASTISK: Overlege Mari Solbakken roser privatpersonene som sitter hjemme og lagger visir til helsevesenet under koronakrisen. Foto: Privat:

– Engasjementet har vært helt fantastisk. Alle i denne Facebook-gruppen har lyst til å hjelpe til, og det er masse innovative folk som engasjerer seg.

– 48 timer etter lå det på trappen

Overlege Mari Solbakken ved Blå Kors behandlingssenter i Trondheim er en av de som bestilte visirer.

– Jeg kom tilfeldig over det på Facebook. Det tok kanskje 48 timer fra jeg hadde bestilt til de lå på trappen, sier Solbakken.

Visirene kommer de ansatte til å bruke under prøvetaking av brukere.

– Slikt utstyr er vanskelig å bestille fra andre leverandører nå. Det er helt fantastisk, og det viser en dugnadsånd som vi absolutt har behov for nå, så jeg er kjempeglad for at de gjør det her, sier Solbakken som håper at det er mulig for dem som lager utstyret å få en kompensasjon på sikt.