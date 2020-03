Netflix-serien «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» har vakt oppsikt blant seere både i Norge og andre land.

Gjennom den utrolige serien følger man flere fargerike personligheter, blant annet hovedpersonen Joe Schreibvogel, bedre kjent som Joe Exotic.

Han driver med handel av eksotiske kattedyr, og havner blant annet i en særdeles stygg rivalisering med den selvutnevne dyreverneren Carole Baskin.

Turbulent kjærlighetsliv

Hovedhistorien i serien dreier seg om rivaliseringen mellom Joe Exotic og Carol Baskin, men man får også et innblikk i Joes utradisjonelle kjærlighetsliv.

Blant annet vises bilder fra bryllupet der han gifter han seg med John Finlay og Travis Maldonado – samtidig.

Men Joe Exotic har vært gift flere ganger før. På 1980-tallet møtte han Brian Rhyne, som skulle bli hans første ektemann. Men i 2001 døde Rhyne av komplikasjoner relatert til HIV, skriver Cosmopolitan.

Turbulent forhold

En som heller ikke er med i serien, er Jeffrey Charles «JC» Hartpence, som Exotic møtte kort tid etter Rhynes død.

Men forholdet var langt fra idyllisk. Ifølge venner av paret var det derimot svært turbulent.

Til slutt rant begeret over, da Hartpence holdt en pistol mot Joes hode under en fyllekrangel, skriver New York Magazine.

Drapsdømt

Nå sitter Hartpence, som i dag er 43 år gammel, i fengsel.

Det er dog ikke på grunn av pistolepisoden med Joe Exotic.

Flere år etter at forholdet tok slutt, ble Hartpence dømt for å ha forgrepet seg på et barn under 14 år.

Livstidsdommen han nå soner i et fengsel i Kansas, fikk han etter å ha drept Curtis Shelton som ble funnet død i sitt hjem med flere skuddsår i 2014.

– Tror det ikke før man får se det

TV 2s filmanmelder Camilla Laache ga serien terningkast fem.

– Man tror det ikke før man får se det, sa hun på God Morgen Norge tidligere denne uken.

Videre oppsummerte hun:

– Når du ikke tror det kan bli verre, blir det verre.