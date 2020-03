Bokseren Billy Joe Saunders (30) har beklaget etter at han la ut en video på sosiale medier der han gir menn råd om hvordan man slår sin kvinnelige partner under korona-krisen.

I videoen bruker 30-åringen en boksesekk for å demonstrere teknikker man kan bruke.

Saunders fikk naturlig nok gjennomgå etter videoen. Nå beklager han.

– Hvis jeg hadde sett en mann slå en kvinne, ville jeg knust ham i tusen biter. Jeg beklager hvis jeg fornærmet noen kvinner, sier han ifølge BBC.

Det er ikke første gang briten har havnet i trøbbel.

I 2015 uttalte han seg svært negativt om kvinneboksing i en video.

– Kvinner er til for å rydde, lage mat, vaske og for sex. Det er er ikke meningen at de skal ta på seg hjelm og bli slått i ansiktet, sa Saunders ifølge irske Independent.

For under to år siden måtte han punge ut over en million kroner for å ha bragt sporten i vanry, også det på grunn av en video.

I videoen boksestjernen publiserte den gang satt han i ein bil og snakket til en kvinne gjennom vinduet.

Han tilbød henne blant annet «crack» (kokain, journ. anm) i bytte mot en seksuell tjeneste til en av guttene som satt i bilen.

Han fikk også kvinnen til å slå en tilfeldig forbipasserende, ved å si at vedkommende var pedofil, og at om hun gjorde det, så vil hun få dopet av ham.

Saunders skulle etter planen bokset mot meksikanske Saul «Canelo» Alvarez i Las Vegas 2. mai, men så kom koronavirus-utbruddet.

Han er ubeseiret på de siste 29 kampene og forsvarte i november verdensmestertittelen i supermellomvekt-klassen.

*Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Eller mistenker at andre er utsatt? Da må du kontakte politiet.

Det finnes også flere hjelpetelefoner og chattetjenester for deg som behøver hjelp eller trenger noen å snakke med. Her er noen:

For voksne:

For barn og unge: