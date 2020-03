Klokken 13.10 fikk politiet i Finnmark en melding om en mulig dødsulykke med snøscooter.

Politiet opplyser på twitter at det var en mann på en snøscooteren og at han ble erklært død på stedet.

– Det ingen tegn på at det har vært noen kollisjon. Han var en del av et scooterfølge på to personer med litt avstand, så vi ble kontaktet raskt av den andre parten, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Jannicke Silseth Eide.

Snøscooteren ble funnet rett ved en snøscooterløype.

Politiet var på sedet for å gjøre undersøkelser i etterkant, men skriver på twitter at det ikke er noen tegn til at noe kriminelt har skjedd.

– Vi gjennomfører avhør av personen som ringte inn, sier operasjonslederen.

Pårørende er ikke varslet i saken.