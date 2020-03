Lørdag kveld var det registrert 10.023 dødsfall etter koronasmitte i Italia.

Det er 889 flere på ett døgn, men samtidig er det en liten nedgang fra døgnet før, da det var over 900 dødsfall.

Blant de som har omkommet som følge av viruset, er 34 år gamle Federico Castellin fra byen Cinisello.

Det skriver Milano Today.

Han døde på fredag, og ble med det pasient nummer 10.000 som har omkommet som følge av koronaviruset i Italia. Det skriver La Stampa.

Etterlater seg barn

Castellin drev en bar i Cinisello, som ligger i den hardt rammede Lombardia-regionen, og var dermed godt kjent blant innbyggerne i byen.

Han etterlater seg en kone og et barn på ett år.

– Vi vil alltid minnes Federico, en ung gutt jeg har kjent og som alltid har vist vennlighet, en vilje til å ofre og generøsitet, skriver byens ordfører, Giacomo Ghilardi, i en Facebook-post.

Se hele Facebook-posten lenger ned i saken.

Hardt rammet

Italia er fortsatt landet som har blitt hardest rammet av koronakrisen, men statsminister Giuseppe Conte uttrykte lørdag sin frustrasjon over at EU etter hans mening ikke gjør nok for å støtte landet.

Om EU ikke greier å svare på utfordringen som koronaviruset utgjør, kan unionen miste sin eksistensberettigelse, mener han.

Flere smittet

Antall dødsfall per døgn, har gått noe ned i Italia. Det samme er ikke tilfellet for antall smittede.

Registrerte smittetilfeller var lørdag 92.472, noe som er en økning på nesten 6000 personer fra fredag til lørdag.

Til tross for den dramatiske situasjonen, viser Cinisello-ordfører Giacomo Ghilardi håp i sin Facebook-post:

– Snart vil vi tørke tårene våre, komme oss opp igjen, smile og huske... Det lover jeg.