«Studentene som spiller fotball er ikke de mest utsatte»

Forbundsleder i NISO, Joachim Walltin, og ekspertkommentator, Christian Gauseth, går knallhardt ut på Twitter med angrep mot den nye pakke-ordningen som omfatter toppfotballspillende studenters rettigheter i koronaens tid.

Frustrasjonen kommer som en reaksjon på TV 2 s reportasje om Åsane-permitterte Kristoffer Stava.

Det er vel og bra at noen står opp, utfordrer og muligens bedrer vilkårene til grupper man syns er utsatte eller dårligere stilt enn andre. Når det kommer til toppfotballspillende studenter, altså bare studenter i praksis, må ikke de to, med flere i Fotball-Norge, se seg blinde på alt det ytre som ikke gjør hverdagen 100 prosent optimal.

For det første er ikke studentene som spiller fotball blant de mest utsatte gruppene.

Walltin argumenterer for at «idrettsutøvere blir straffet for å følge oppfordring om å studere for å forberede seg på nytt yrke». Dette medfører ikke riktighet. Ingenting hindrer studentene fra å fortsette å jobbe med skolearbeidet, selv om lommeboken ikke er tilstrekkelig oppfylt i en periode.

Grunnet en delvis nedstengning av landet vil uansett ikke studentenes kostnader til underholdning eller fritidsaktiviteter være i nærheten av før krisen. En stor andel studenter har også «flyttet hjem», noe som gjør at bl.a. matbudsjettet kuttes dramatisk og pålegges foreldre og foresatte. Altså har studentene nå, om de bruker tiden riktig, en god mulighet til faktisk å forberede seg på sitt nye yrke, samt å spare noen kroner ved redusert forbruk.

For det andre er studentene i Norge i en særstilt posisjon økonomisk sett i forhold til mange andre land.

Norske studenter har bl.a. gratis utdanning, gode lån- og stipendordninger fra Lånekassen, redusert pris på kollektivtransport og studentrabatter på mye annet. Dette utgjør for staten store summer årlig og man må passe på at alle disse godene ikke blir neglisjert i det store bildet. Det er nemlig ikke en selvfølge at en stat har denne praksisen.

For det tredje vil studentene få utbetalt det resterende semester-beløpet i midten av april.

Dette utgjør kr 27.550. I tillegg vil de som har mistet arbeidsinntekt som følge av krisen, ha mulighet til opptak av ekstra lån pålydende kr 26.000. Nedbetalingssummen disse studentene må ut med vil bli fordelt over perioder og dermed utgjøre en minimal forskjell på fremtidige kostnader, kr 145 pr. måned, ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Oppfordringen burde heller være å se på det som en investering i utdannelse enn som en økonomisk byrde.