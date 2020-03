Det skjer etter at de nektet å godta lønnsreduksjonen klubben krevde som følge av koronakrisen.

Song raser etter det han mener er urettmessig behandling.

– Advokaten min vil ta hånd om det, og vi vil ta det til FIFA. Vi vil forsvare rettighetene våre, sier Song til RMC.

Kameruneren hevder at de bare fikk en beskjed via meldingstjenesten WhatsApp om at de måtte signere et dokument der de gikk med på at lønnene ble redusert.

Derfor sa han nei

De hadde ventet på et møte med klubbpresident Christian Constantin, men det kom aldri. Istedet ville Constantin at spillerne uten videre diskusjon skulle godta en avtale som ville gi dem en lønn på 12000 euro (140.000 kroner).

Papiret skulle returneres allerede neste dag, men Song nektet å signere på noe han ikke visste de fulle konsekvensene av.

– Jeg er en fotballspiller. Det er ikke min jobb. Det er folk som skal godkjenne dokumentene, sier han.

– Jeg kunne ikke signere det. Vi snakket aldri om det.

Verken Song eller Johan Djorou (også eks-Arsenal), Pajtam Kasami (eks-Fulham), Christian Zoch, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Birama Ndoye, Mikael Facchinetti og Seydou Doumbia gikk med på kuttet uten videre.

Får støtte

Dermed ble alle sparket.

– Jeg misligholdt ikke kontrakten. Alle klubbene snakker med spillerne for å finne løsninger. Vi skjønner ikke hva som skjedde. Ingen av spillerne forstår det, sier Song.

Den sveitsiske spillerforeningen stiller seg også bak Sions avskjedigede stjerner og har i et brev til klubben skrevet at oppsigelsene er urettferdige.

– Vi forventer at dere trekker tilbake disse umiddelbart, og at dere går spillerne i møte med diskusjoner om mulige alternativer.

Song kom til klubben fra russiske Rubin Kazan i 2018.