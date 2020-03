Slik endte det ekstreme verdensrekordforsøket

– Det var en morsom opplevelse. I hvert fall synes jeg det, sier Kvisle og ler.

– Jeg vet ikke om han ser det på samme måte. Han føler nok litt at det var et nederlag akkurat nå. Men han gjorde virkelig et forsøk. Jeg vet ikke om det finnes så mange folk i Norge som har gått så langt. Det er nok blant de lengre skiturene noen har gått på en dag, spekulerer han.

Varsler late dager

Flere hadde samlet seg langs løypen for å følge rekordforsøket, og lagkamerater, trenere og løypemannskap hadde lagt til rette for at turen skulle gå så smurt som mulig.

– Det setter jeg veldig pris på. Selv om man kan si at folk ikke skal samles og sånn, var det helt magisk hvor mange som støttet meg. Men det gjør det bare ekstra surt, sier Asdøl, som varsler at det blir noen dager på sofaen:

– Jeg tviler på det skjer med det første.