– Er man ute på gaten, blir du stoppet og forhørt av politiet.

Slik har Real Sociedads svenske spiss Alexander Isak beskrevet situasjonen i Spania.

Landet er hardt rammet av koronakrisen. Over 70.000 personer er smittet, mens 5690 mennesker har mistet livet, ifølge lørdagens tall.

Spania har innført strenge tiltak, deriblant portforbud. Det ser imidlertid ikke ut til å ha brydd Celta Vigo-vingen Pione Sisto.

Ifølge ESPN og flere spanske medier, satte den danske kantspilleren sammen med søsteren seg i bilen med kurs mot Danmark. Nyheten ble først meldt av den lokale radiokanalen Cope Vigo.

Mediene estimerer at turen tok 26 timer, og at duoen tilbakela 2800 kilometer. Avisen El Desmarque stempler bilturen som «3000 kilometers hensynsløshet.»

På Instagram svarte Sistos søster en bruker som stilte seg kritisk til bilturen – før hun etter få minutter slettet svaret.

– Turen var veldig fin, takk skal du ha. Det var bare politi i Tyskland, men de stoppet oss bare i fem minutter for å sjekke passene våre. Også i Danmark fordi bilen var spansk. De stoppet oss bare i ti minutter for å sjekke passene, skrev hun.

Ifølge ESPN bestemte Sisto seg for å dra da den spanske regjeringen utvidet unntakstilstanden til 11. april. Angivelig meldte ikke Sisto fra til klubben før han var godt i gang med reisen.

En annen Celta Vigo-spiller i en lignende situasjon, er Fedor Smelov. Nylig sa han i en direktesending på Instagram at han trodde han skulle få lov til å dra hjem til Russland, men at klubben sa nei. Grunnen var at Celta Vigo forventer at ligaen skal starte opp igjen, skriver avisen La Voz de Galicia.

Så spørs det om Sisto vil bli straffet for den freidige bilturen. ESPN skriver at Celta Vigo vil løse saken internt, mens spanske myndigheter har varslet at de vil bøtelegge personer som reiser uten gyldig grunn.

Saken er også bredt sitert i danske medier. Dansk TV 2 var fredag i kontakt med Sistos agentbror Angelo Sisto, som ikke ville kommentere saken.