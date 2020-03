Ifølge TV 2s kilder har Norsk Industri satt ned foten for regjeringens utkast til hvordan de nasjonale karantenereglene skal gjennomføres.

Regjeringen vil i sitt utkast til veileder ikke forby kommunene å ha egne karanteneregler, og avtalen skal ikke være rettslig bindene.

Kilder sier NHO har satt foten ned og det er stort raseri i Norsk Industri. KS har fått for mye gjennomslag etter NHO sitt syn.

Slik rundskrivet foreligger nå, vil NHO nekte å delta på pressekonferansen.

– Dette er jeg 100 prosent imot. Vi avventer og jobber med dette nå. NHO vil ikke delta på en pressekonferanse om noe vi ikke kan stille oss bak, bekrefter Stein Lier-Hansen til TV 2.

Etter planen skulle regjeringen legge frem veilederen på pressekonferanse klokka 14.

– Det er ikke noe vits å lage en veileder, hvis den ikke er rettslig bindende. Det er Hakkebakkeskogen, sier Lier-Hansen.

Like etter klokken ble det klart at pressekonferansen utsettes. Partene jobber nå med å komme til enighet, etter det TV 2 erfarer.



NHO har tidligere vært klare på at de er imot lokale karanteneregler.

– Man legger helt unødige hindringer for arbeidsfolk som er avhengige av å krysse en kommunegrense for å ivareta sitt arbeid og redde sin bedrift. De er nå avstengt fra å gjøre arbeid i én av de viktige bedriftene fordi den ligger i et annet fylke enn der kompetansegruppa har sitt tilholdssted, sa han til NTB for fem dager siden.