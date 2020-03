Frykter skaderush for stjernene etter krisen

Koronakrisen tvinger den absolutte brorparten av spillerne i europeisk fotball til å trene alternativt.

I Skandinavia løses det på forskjellige måter.

FC København-trener Ståle Solbakken forteller at hans spillere blir sendt ut i skogen for å trene i mindre grupper, mens Lillestrøm-assistent Petter Myhre opplyser at de har gitt spillerne en kort ferie. Det samme gjelder for Rosenborg.

For en spiller som Martin Ødegaard er situasjonen verre. Drammenseren bor i Spania, hvor det er innført portforbud. Trolig betyr det at han må trene på egen hånd hjemme.

– Veldig negativt med tanke på skader

Nå er det over to uker siden de største europeiske ligaer ble utsatt. Lege for det norske fotballandslaget, Asle Kjellsen, mener at spillerne har behov for en ny oppkjøringsperiode før de skal spille kamper igjen.

LANDSLAGSLEGE: Asle Kjellsen. Foto: Terje Pedersen

– De trenger en adaptasjonsfase, i hvert fall. Fotballaktivitet og kampaktivitet er noe helt annet enn egentrening. Medisinsk sett vil skaderisikoen være forhøyet hvis man ikke, muskulært spesielt, er forberedt på belastningen som venter i kamp, sier Kjellsen til TV 2.

Når det skal spilles fotball igjen, er uvisst. La Liga er utsatt på ubestemt tid, mens Premier League er utsatt til 30. april. Men om Joshua King og resten av stjernene i England faktisk kan spille igjen da, er usikkert.

– I mai, hvis det plutselig åpnes for kamper og man spiller to kamper i uken, vil det kunne gi risiko for mye skader. Det vil gjelde alle lag, understreker Kjellsen.

Han får støtte av Torstein Dalen-Lorentsen. Han er idrettsfysiolog og doktorgradsstipendiat ved Norges Idrettshøyskole (NIH).

– Det er veldig negativt med tanke på skader og sykdom det som skjer nå. Men det kan begrenses ved å være smart i hvordan man legger opp treningen, slår Dalen-Lorentsen fast.

Bør ha oppkjøringsperiode

For eksempel en fotballbevegelse som start/stopp med høy intensitet er vanskelig å få til. I tillegg er evnen til å ta raske beslutninger det som er mest vrient å simulere uten fellesøkter, forklarer idrettsfysiologen.

– Høyhastighetsløp er veldig lett å opprettholde utenfor feltet. Det samme med totaldistanse. Det er mange ting man kan opprettholde, men spesifikke start-stopp-bevegelser og retningsforandringer kommer til å bli utfordrende, konstaterer Dalen-Lorentsen.

Optimalt sett bør man ha noen uker med trenings- og kampaktivitet for gradvis å øke belastningen, ifølge landslagslegen.