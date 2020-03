Flere steder i Australia rapporteres det om et økende antall tilfeller der folk varsler om partnervold.

Over 40 prosent av de ansatte i organisasjonen Women's Safety i delstaten New South Wales sier de har fått flere klienter. Over en tredel av sakene skal være direkte knyttet til viruspandemien.

I delstaten Victoria har politiet den siste uken bedt støttegruppen Wayss om bistand dobbelt som ofte som normalt.

Samtidig forteller statsminister Scott Morrison om en 75 prosents økning i googlesøk om hjelp i forbindelse med vold i nære relasjoner. Hans regjering varslet søndag at de vil bevilge en ekstra sum tilsvarende over 1 milliard kroner for å bekjempe problemet.

