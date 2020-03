Setter ikke foten ned for lokale karanteneregler

Det får TV 2 opplyst av kilder. TV 2 har lest rundskrivet som vil bli presentert senere i dag.

Klokken 14 legger helseminister Bent Høie frem en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler.

I smittevernloven gis kommunene makt til å begrense personers bevegelsesfrihet, men justisminister Monica Mæland (H) har manet til felles spilleregler i kommunene, og innstendig bedt landets ordførere om å stanse med egne karanteneregler.

Regjeringen vil likevel ikke forby kommunene å ha egne karanteneregler.

– Vi anbefaler ikke kommunene å innføre egne generelle regler om karantene eller reiserestriksjoner, heter det i rundskrivet.

Regjeringen har fått en rekke innspill av blant annet KS, som er kommunesektorens interesseorganisasjon, og NHO. Så sent som lørdag fikk regjeringen innspill.

I veilederen vil det ifølge flere uavhengige kilder ligge retningslinjer for hvordan tiltak skal unngå å ramme blant annet kritiske samfunnsfunksjoner, barn med delt bosted og personer som krysser kommunegrensen under reise mellom bolig og arbeidssted. Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen vil også regjeringen at unngås.

Her er hele listen med tiltak regjeringen mener bør unngås:

Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser.

Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern

Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen.

Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet

Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft

Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)

Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

Regjeringen vil også peke på at bestemmelsene må være forholdsmessige mellom den helsemessige nytten og tiltakets øvrige samfunnsmessige konsekvenser.

– Personer som er på gjennomreise i kommunen må kunne gjøre opphold som er nødvendige for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel for å innta mat og drikke, står det i rundskrivet.