Her er Sør-Koreas oppskrift som nærmest har stanset spredningen uten å stenge ned landet

Etter at koronaviruset Covid-19 først ble oppdaget i Wuhan i Kina i desember, tok det ikke lang tid før det spredte seg videre.

I januar ble Sør-Korea et av de første landene som fikk et stort utbrudd av viruset. Da det sto på som verst ble det oppdaget nærmere 900 tilfeller av viruset på én dag.

Ser til Sør-Korea

Da bestemte myndighetene seg for å ta grep. Men i motsetning til store deler av verden, har Sør-Korea klart å tilnærmet stoppe spredningen uten å stenge ned samfunnet.

Generalsekretæren i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, har bedt resten av verden om å bruke sørkoreanerne som eksempel i jobben om å slå ned koronapandemien som sprer seg som ild i tørt gress.

Per 29. mars er 9000 personer smittet i landet, og det er registrert 152 dødsfall.

Tester flest mulig

I starten av mars flatet kurven med smittetilfeller ut, og det blir nå kun registrert rundt 100 nye tilfeller om dagen. Det siste døgnet er det registrert fem dødsfall, viser statistikk fra Worldometers.

Spesialist i epidemiologi og folkehelse og professor ved det nasjonale kreftsenteret i Sør-Korea, Moran Ki, forteller til Klassekampen at kjernen i den sørkoreanske modellen er å teste flest mulig.

Istedenfor å vente på at epidemien sprer seg, sporer de opp alle smittede, isolerer dem og finner alle personene vedkommende har vært i kontakt med og tester dem også.

Kontaktet 230.000 personer

Etter mers-utbruddet i 2015 var landet godt forberedt på en ny epidemi.

– Systemet i mitt land er ikke perfekt. Men vi har mange gode poenger, sier Ki til Klassekampen.

Et av de første smittetilfellene som ble identifisert var en mann som hadde vært på et møte med over 10.000 deltakere. Mange av dem tok med seg smitten til sine lokalsamfunn.

Mannen var medlem av et kirkesamfunn med 230.000 medlemmer, og da myndighetene ble kjent med smitten, kontaktet de hver og en av navnene på denne lista.

Blir varslet om smitte

Ifølge Klassekampen utgjorde disse rundt halvparten av de rundt 9000 personene som har blitt bekreftet smittet av viruset i Sør-Korea.

Og landet fortsatte å følge denne modellen. Med én gang et smittetilfelle ble oppdaget, startet en møysommelig jobb med å finne ut hvem vedkommende hadde vært i kontakt med. De tok i bruk mobiltelefon og GPS-logg, samt kredittkortinformasjon.

Informasjonen blir også offentliggjort til innbyggerne.