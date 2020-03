Mange hundre ambulansearbeidere er ikke på jobb fordi de er syke, og nødetatene blir nedringt av mennesker som trenger hjelp.

Det forteller helsepersonell i storbyen til Reuters.

Drøye åtte millioner mennesker bor tett oppe på hverandre i New York. Nå frykter byens ambulansetjeneste at koronakrisen skal føre til en totalkollaps for helsetjenesten.

Allerede er så mye som 20 prosent av ambulansetjenesten ute av jobb på grunn av sykdom, og mange av dem er smittet av koronaviruset, ifølge lederen for New York Citys regionale helsenødssentral, Dr. Lewis Marshal.

To av de ansatte skal ligge med respirator.

Forventer kropper i gatene

Samtidig skyter antallet nødanrop i været.

Emergency Medical Service, New Yorks AMK-sentral, mottok mer enn 6000 anrop alene på torsdag, ifølge lederen for fagforeningen Vincent Variale.

– Vi har knust hver eneste rekord vi noen sinne har sett, sier han.

Ambulansetjenesten må håndtere en enorm pågang fra pasienter med COVID-19, samtidig som de har alle sine vanlige oppdrag fra mennesker som har hjerteinfarkt eller brekker et bein.

Nå tærer belastningene på helsepersonellet både fysisk og psykisk.

De som tar imot samtalene forteller at de ikke har tid til å gå på toalettet, og nå frykter de for konsekvensene av den enorme belastningen på helsevesenet.

– Hvis dette fortsetter, forventer vi å se døde kropper i gatene, sier Variale til Reuters.

Vurderte å isolere byen

New York er per søndag desidert hardest rammet av det nye koronaviruset i USA.

Området er så hardt rammet at President Trump lørdag sa at han vurderte å innføre karantene for New York og omegn for å hindre folk derfra i å reise til andre deler av landet.

Senere kunngjorde han likevel at det ikke ville skje, etter å ha rådført seg med ekspertgruppen i Det hvite hus og snakket med guvernørene i New York, New Jersey og Connecticut. I stedet har han bedt det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) om å utstede strenge reiseforskrifter.

I USA har mer enn 123.000 mennesker testet positivt på COVID-19, og 2227 har omkommet med koronaviruset.

WHO tror at landet snart vil bli episenteret for pandemien.