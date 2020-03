Statsministeren, som tidligere denne uken testet positivt for koronaviruset skriver i brevet at landet er krise. Brevet blir sendt ut til samtlige husholdninger i Storbritannia neste uke, skriver Sky News.

I brevet varsler Johnson om at det kan blir aktuelt med strengere tiltak.

– Vi vil ikke nøle med å gå lengre hvis det er det forskere og helsepersonell råder oss til, skriver statsministeren.

Britene er allerede underlagt sterke restriksjoner, og blir bedt om bare å forlate hjemmet for helt essensielle æren, trening en gang om dagen, dersom man må søke medisinsk hjelp eller hjelpe en sårbar person, eller om man er nødt til å gå på jobb fordi det ikke går å jobbe hjemmefra.

Over 1000 mennesker er bekreftet døde i Storbritannia etter å ha testet positivt for viruset. I brevet skriver Johnson at de rette forholdsreglene er tatt, og at jo nøyere folk følger de, «jo færre liv går tapt, og vi kan raskere komme tilbake til å leve som normalt».

– Vi vet ting vil bli verre før de blir bedre.

– Jeg vil takke alle som jobber hele døgnet for å bekjempe viruset. Det har vært inspirerende å se våre leger, sykepleiere og andres innsats i denne nødssituasjonen, fortsetter statsministeren.