Testen bruker samme teknologi som raske tester for influensa, skriver CNN. Den nye testen kan sette fart på testingen i USA, og gjør det mulig å få svar ved et raskt legebesøk.



Selskapet bak testen, Abbott Laboratories, sier de forventer å kunne levere 50.000 tester daglig fra neste uke av. Testen benytter seg av teknologi som ser etter gener som finnes i viruset.

The US Food and Drug Administration (FDA) har godkjent testen for nødbruk, og signaliserer at de er fornøyde med testens valideringsdata, og at de tror fordelene er større enn risikoene ved teste, som for eksempel falske negative eller falske positive prøver. FDA godkjente forrige uke en test som gir svar i løpet av om lag 45 minutter. De fleste laboratorietester for koronaviruset tar mellom noen timer og noen dager.

Men det er et problem som trolig setter en demper på effekten av den nye testen. Det er nemlig mangel på viktig utstyr som trengs for å ta prøver, som masker og vattpinner. Noen pasienter har nå fått muligheten til å hente prøvemateriale selv ved å bruke vattpinner i nesen, noe som kan redusere behovet for beskyttelsesutstyr for de ansatte i helsevesenet.